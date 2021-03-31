۱۲ فروردین طلیعه استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای به شرح زیر ۱۲ فروردین را طلیعه استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

یوم الله ۱۲ فروردین، طلیعۀ استقرار نظام جمهوری اسلامی و سرآغاز حاکمیت مردم سالاری دینی به معنای واقعی کلمه، نظامی متکی بر مردم با هندسه عمومی جامعه اسلامی است.

یوم الله ۱۲ فروردین نقطه عطف مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران و بلکه ملل مظلوم و مستضعف و حق طلبان جهان است.

در این فتح الفتوح و عید بزرگ ملت شریف و بصیر ایران، اعتقاد وثیق و نگاه دقیق معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی «رحمۀ الله علیه» به نقش اصیل و جایگاه رفیع و تعیین کننده مردم به زیباترین شکل و بی نظیرترین مراجعه به آرای عمومی در کمتر از ۵۰ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حضور وصف ناپذیر و تحسین برانگیز ملت انقلابی ایران در رفراندوم نظام و رأی ۹۸.۲ درصدی ملت به جمهوری اسلامی، اراده ملی در استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و تکمیل و تثبیت پیروزی غرورآفرین انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در بهمن ۱۳۵۷ و اقتدار و عزت برای ایران و اسلام در پرتو شعار همیشه جاوید «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی»، تحقق یافت.



اعتقاد و پیگیری تحقق جایگاه رفیع مردم و نقش آفرینی و حضور آنان در عرصه‌های تعیین کننده و پاسداری از خواست و اراده مردم توسط امامین انقلاب اسلامی از یک سو و حضور مسئولانه و پرشور مردم همیشه در صحنه ایران عزیز در عرصه‌های تعیین کننده و حمایت و پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌ها و دستاوردهای آن ۲ عامل مهم شکل‌گیری یک جامعه الهی و ولایی مقتدر و شکست‌ناپذیر در برابر سختی‌ها و دشمنی‌های تفوق طلبان و مستکبران عالم شده است.

بدون شک نظام جمهوری اسلامی ایران نماد وعده الهی «وَنُریدُ أَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ استُضعِفوا فِی الأَرضِ وَنَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَنَجعَلَهُمُ الوارِثینَ» (سوره القصص / آیه پنج) و تحقق آرمان بزرگ «ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی ارواحنافداه است» و این مسیر عزت و این راه روشن با هدایت‌های رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای «مدظله العالی» و عزم راسخ و ولایتمداری و همت بلند ملت عزیز ایران تا طلوع خورشید ولایت عظمی «ارواحنافداه» ادامه خواهد یافت.



اینک در گام دوم انقلاب اسلامی و در سال ۱۴۰۰ که با تدبیر مقام عظمای ولایت و رهبر عظیم الشأن امت اسلام با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده ملت آگاه و فهیم ایران اسلامی، همان‌طور که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در اولین انتخابات آزاد خود، با تکیه بر فرامین رهبری و با حضور مثال زدنی خود پای صندوق‌های رأی، نظام مقدس جمهوری اسلامی را تثبیت کرد؛ بار دیگر باتکرار حماسه ماندگار ۱۲ فرودین، در خرداد امسال با همان حضور گسترده، حداکثری، پرصلابت و آگاهانه خود، جلوه‌های جدیدی از مردم سالاری دینی نظام جمهوری اسلامی را در انتخابی هوشمندانه و اصلح که زمینه ساز شکل گیری دولتی جوان، مؤمن، انقلابی و کارآمد است را فراهم کرده تا شاهد حل معضلات کنونی به ویژه در گره گشایی اقتصادی و بهبود وضع معیشت مردم باشیم.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تبریک فرارسیدن یوم الله ۱۲ فروردین (روز جمهوری اسلامی) و با استمداد از حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه الشریف» و با اهدا درود به روان پاک و مطهر حضرت امام خمینی «رحمت الله علیه»، شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی و آرزوی صحت، سلامت و طول عمر برای مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای «مدظله العالی» اعلام می‌دارد، ملت آگاه و هوشیار ایران اسلامی در سال ۱۴۰۰ نیز همچون دهه‌های گذشته با بصیرت، حرکت در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی بار دیگر سهم خود در زمینه‌سازی شکوفایی اقتصادی و عبور موفقیت آمیز از تنگناهای معیشتی به جا آورده و با اتحاد و همدلی راه را برای نفوذ و سو استفاده دشمنان و بدخواهان این حکومت الهی سد خواهد کرد.