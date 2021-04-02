رابرت مالی: مذاکرات برجامی دشواری در پیش است

به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در پیامی توئیتری به نشست امروز کمیسیون مشترک برجام که به طور مجازی برگزار شد؛ واکنش نشان داد.

وی در این باره مدعی شد: هفته آتی با شرکای اروپایی، روسی و چینی در باب آنچه ایران و آمریکا باید برای ازسرگیری پایبندی به برجام انجام دهند؛ گفتگو می‌کنیم. این نخستین قدم است. مباحثات دشواری در پیش داریم اما مسیر درست است.

این اظهارات در حالی است که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در نهادهای بین المللی مستقر در وین هم گفته بود که در مسیر برجامی درست اما دشواری قرار داریم.

آمریکا هم برای حضور در نشست آتی کمیسیون مشترک برجام که قرار است هفته آتی به طور حضوری در وین برگزار شود؛ اعلام آمادگی کرده حال آنکه ایران تاکید کرده که حاضر نیست دیداری با مقامات واشنگتن داشته باشد.