تداوم طرح کنترل سلامت در مرزهای کشور درصورت اعلام نیاز ستاد کرونا

محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشارکت سازمان جوانان در اجرای طرح نوروزی هلال احمر در مرزهای ورودی و خروجی کشور گفت: این طرح با هدف مقابله با شیوع کرونا در ۳۳ مبادی و مرز ورودی و خروجی کشور انجام شد که طی آن مسافران مورد تست غربالگری و برخی از هموطنان نیز به دلیل مثبت بودن تست کرونا در قرنطینه قرار گرفتند.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر تصریح کرد: البته در صورت اعلام نیاز ستاد ملی کرونا طرح کنترل سلامت جمعیت هلال احمر در ۳۳ مرز زمینی هوایی و دریایی کشور ادامه خواهد داشت.

گلفشان تصریح کرد: این طرح با مشارکت سازمان جوانان و سازمان امداد و نجات هلال احمر انجام شد و قریب به اتفاق اعضای مشارکت کننده در این طرح را جوانان داوطلب سازمان جوانان تشکیل داده‌اند.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین مأموریت‌های داوطلبین جوان در طرح سلامت نوروزی، مراقبت از بیماران کرونایی حاضر در قرنطینه‌های مرزی و غربالگری بیماران بوده است.

گلفشان ابراز داشت: این طرح قرار بود از ابتدای فروردین آغاز شود اما به دلیل اجرای آن با همکاری سه دستگاه وزارت بهداشت، وزارت راه و جمعیت هلال احمر و نیاز به انجام هماهنگی‌ها، با چندین روز تأخیر آغاز شد و تا پایان فروردین ماه نیز ادامه دارد.