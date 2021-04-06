به گزارش خبرنگار مهر، المپیک سی و دوم مهمترین رویداد سال جاری ورزش جهان است که در ایران هم خیلی از رشته‌ها و فدراسیون‌های آنها را درگیر خود کرده است. تنیس روی میز از جمله این رشته هاست به خصوص به واسطه سهمیه‌ای که نیما عالمیان در آخرین ساعت سال گذشته از حضور در مسابقات انتخابی آسیای میانه به دست آورد.

به واسطه همین تک سهمیه و قطعی شدن آن، دغدغه المپیکی فدراسیون تنیس روی میز بیشتر از قبل شده است به خصوص که در کنار آماده سازی نیما عالمیان برای اعزام به توکیو، نیم نگاهی هم به احتمال المپیکی شدن برادر بزرگترش دارد.

به جز المپیک اما تنیس روی میز ایران امسال دو رویداد آسیایی و جهانی دیگر هم در پیش دارد که حضور در هر دو و نتیجه گیری در آنها اهمیت خاص خود را دارد. به فاصله یک ماه بعد از بازی‌های المپیک توکیو قرار است کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا مسابقات قهرمانی این قاره را در قطر برگزار کند. برگزاری این رقابت‌ها برای ۱۰ تا ۲۱ شهریورماه پیش بینی شده است.

پیش از این مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا یک هفته‌ای برگزار می‌شد اما به خاطر کرونا و اهمیت برگزاری این رقابت‌ها در این شرایط، تصمیم به برگزاری دیدارهای آسیایی در بازه زمانی طولانی‌تر گرفته شده تا شرایط برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم مهیا تر شود.

ایران در دوره پیشین مسابقات قهرمانی آسیا (۲۰۱۹) شرکت داشت و در بخش مردان صاحب جایگاه هفتم شد و در بخش بانوان هم به جایگاه یازدهم بسنده کرد.

بعد از مسابقات قهرمانی آسیا که ایران در هر دو بخش مردان و بانوان آن نماینده خواهد داشت، پینگ پنگ بازان باید مهیای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در بخش انفرادی شوند. این رقابت‌ها آذرماه به میزبانی آمریکا برگزار می‌شود آن‌هم با شیوه‌ای متفاوت نسبت به همیشه.

تا پیش از این تمام کشورها در صورت تمایل می‌توانستند بازیکن اعزامی به مسابقات انفرادی جهان داشته باشند. به همین دلیل ادوار مختلف این رقابت‌ها هر دو سال یکبار با حضور نزدیک به ۴۰۰ پینگ‌پنگ‌باز برگزار می‌شد. از سال ۲۰۲۱ اما بازیکنان کشورها از قاره‌های مختلف با گذر از رقابت‌های انتخابی می‌توانند مجوز لازم برای شرکت در مسابقات انفرادی جهانی را به دست بیاورند و به همین دلیل تعداد کلی شرکت کنندگان در این رقابت‌ها به ۱۲۸ نفر کاهش پیدا کرده است.

البته فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) هنوز در مورد فرمول کسب مجوز برای مسابقات انفرادی جهان اطلاع رسانی نکرده اما آنچه مسلم است اینکه به واسطه برگزاری رقابت‌های انتخابی، حضور پینگ پنگ بازان ایران در رقابت‌های این دوره سخت‌تر از همیشه خواهد بود و چه بسا دور از دسترس.

در هر صورت اینکه طبق تقویم آسیایی و جهانی تنیس روی میز، المپیک همراه با مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی انفرادی جهان سه رویدادی هستند که برگزاری آنها در سال جاری تا به امروز قطعی است و بر همین اساس فدراسیون تنیس روی میز کشورمان برای حضور در آنها برنامه دارد.

البته در تقویم فدراسیون جهانی و حتی آسیایی تنیس روی میز، رویدادهای دیگری برای رده‌های سنی مختلف پیش بینی شده که برگزاری آنها منوط به شرایط کرونایی شده است. به طور حتم در صورت برگزاری قطعی این رقابت‌ها و مهیا بودن شرایط، ایران هم نماینده اعزامی خواهد داشت.