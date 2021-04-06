به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، در راستای تلاش برای قرار دادن ژاپن به عنوان پیشرو در نسل بعدی شناورهای سازگار با محیط زیست و تحقق اهداف این کشور برای انتشار آلایندههای کمتر، بنادر توکیو برنامهای برای تشویق کشتیهایی که از سوختهای جایگزین استفاده میکنند، در نظر گرفته است.
از آوریل ۲۰۲۱ و برای پنج سال آینده، هزینه ورودی بندر برای همه کشتیهایی که از گاز طبیعی مایع (LNG) به عنوان سوخت استفاده میکنند و همچنین کشتیهای دارای موتور دوگانه سوز که با سوخت کم گوگرد کار میکنند، در بنادر توکیو رایگان خواهد بود.
برای تثبیت بیشتر موقعیت منطقه به عنوان یک هاب LNG، این طرح همچنین شامل معافیت هزینه برای کشتیهای حامل سوخت LNG نیز خواهد بود.
مشوقهای در نظر گرفته شده در بنادر یوکوهاما، کاوازاکی و توکیو ارائه میشود. از میان انواع شناورهایی که انتظار میرود از این برنامه منحصر به فرد استفاده کنند، شناورهای جدید حمل اتومبیل با سوخت LNG هستند.
در حال حاضر کشتیهای بزرگتر از ۷۰۰ تن ملزم به پرداخت هزینه ورود به بندر بوده در حالی که کشتیهای کوچکتر از هزینهها معاف هستند؛ این طرح میتواند کمک شایانی برای کشتیهای بزرگتر باشد.
همچنین با تمرکز بر روی نسل بعدی سوختهای دریایی، مقامات ژاپنی اعلام کردند که برنامه معافیت هزینهها شامل سوخت هیدروژن که هنوز در حال توسعه است نیز میشود. این طرح شامل کشتیهایی است که از سلولهای سوختی هیدروژن استفاده میکنند؛ معافیت هزینه برای کشتیهای دارای سوخت هیدروژن نیز به مدت پنج سال ادامه خواهد داشت.
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