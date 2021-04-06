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۱۷ فروردین ۱۴۰۰، ۲۱:۲۴

استاندار آذربایجان شرقی:

هیچ واحد تولیدی در آذربایجان شرقی تعطیل نشده است

هیچ واحد تولیدی در آذربایجان شرقی تعطیل نشده است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: صنعتگران استان با وجود تمام مشکلات، نه تنها هیچ واحدی را تعطیل و هیچ نیروی کاری را تعدیل نکردند، بلکه در افزایش آمار اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نقش داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی روز سه شنبه در دیدار اعضای هیأت مدیره خانه صنعت و معدن استان با وی، با قدردانی از اقدامات این مجموعه در رفع مشکلات واحدهای تولیدی و رونق تولید در سال ۹۹، گفت: در سایه تلاش‌های خانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، تمام پرونده‌های مطرح در جلسات این کارگروه مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیمات مناسب برای حل مشکلات اتخاذ شده است.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید در سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: از فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان انتظار داریم که به رسالت اصلی خود در تقویت بخش تولید و صادرات عمل کنند.

پورمحمدی، همزمانی کرونا و تحریم را عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: صنعتگران و تولیدکنندگان استان به‌رغم تمامی این مشکلات، نه تنها هیچ واحدی را تعطیل و هیچ نیروی کاری را تعدیل نکردند، بلکه در افزایش آمار اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استان نیز نقش عمده‌ای ایفا کردند.

محمدحسین باقری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با اشاره به موانع موجود در بخش تولید، گفت: امیدواریم در سال جدید بتوانیم با همکاری مدیران استان و همت ویژه فعالان بخش خصوصی، علاوه بر افزایش آمار اشتغال جوانان، در افزایش میزان صادرات نیز سهیم باشیم.

کد مطلب 5183174

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