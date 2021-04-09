به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد سامانه کم فشار بارشی از شامگاه آدینه وارد استان سمنان شده و در نتیجه از فردا و پس فردا (شنبه و یکشنبه بیست و یکم و دوم فروردین ماه ۹۹) شاهد رگبار پراکنده و بارش باران و رعد و برق در بسیاری نقاط استان به خصوص ارتفاعات خواهیم بود.

همزمان با روز آدینه اغلب نقاط استان سمنان آسمانی صاف تا قسمتی ابری دارند و نیمه شمالی شاهد ابرناکی است اما از فردا کم کم به میزان ابرها افزوده شده و در نتیجه شاهد بارش و رگبار پراکنده خواهیم بود همچنین رعد و برق در مناطق شمالی و مرتفع دیده خواهد شد.

رگبار در شاهرود و دامغان

در مرکز استان سمنان همزمان با روز آدینه آسمان نیمه ابری و دمای هوا ۲۳ درجه بالای صفر است و پیش بینی وضعیت هوا برای ۲۴ ساعت آتی آسمان کمی ابری تا نیمه ابری در بعد از ظهر رگبار و رعد و برق خواهد بود بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان ۲۷ و ۱۸ درجه بالای صفر گزارش شده است.

در شاهرود نیز آسمان نیمه ابری است احتمال بارش پراکنده از فردا در این شهرستان وجود دارد هم اکنون دمای هوا ۲۱ درجه بالای صفر است و طی ۴۸ ساعت آتی اندکی از میزان دمای هوا کاسته می‌شود همچنین پیش بینی رعد و برق و رگبار پراکنده برای فردای این شهرستان مطرح شده است.

دامغان وضعیت مشابه شاهرود دارد با این تفاوت که همراه با رعد و برق در این شهرستان وزش باد نیز پیش بینی می‌شود. شرایطی که مشابه آن در میامی نیز اتفاق می‌افتد. برای این شهرستان شرق‌نشین نیز رگبار پراکنده و بارش باران به خصوص در کالپوش پیش بینی شده است.

دما کاهش نمی‌یابد

دمای هوا در گرمسار همزمان با روز آدینه ۲۴ درجه بالای صفر است و آسمان نیمه ابری گزارش می‌شود، پیش بینی وضعیت هوا برای ۲۴ ساعت آتی آسمان کمی ابری تا نیمه ابری در بعد از ظهر رگبار و رعد و برق خواهد بود و این وضعیت به صورت مشابه در ایوان کی نیز حاکم است.

در نتیجه باید گفت از امشب سامانه کم فشار بارشی کم کم بر استان سمنان استیلا پیدا خواهد کرد و از فردا آسمان ابری همراه با رگبار و رعد و برق و بارش باران به خصوص در ارتفاعات را شاهد خواهیم بود این در حالی است که دمای هوا چندان تفاوتی نکرده و اندکی کم می‌شود.

توصیه می‌شود در هنگام بارش و رعد و برق از حضور در طبیعت به خصوص ارتفاعات پرهیز شود.