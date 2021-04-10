برخورد با تورهای غیرمجاز گردشگری در منطقه «تنگه پیازه»

به گزارش خبرنگار مهر، سیدامین قاسمی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: متأسفانه در پی بی‌توجهی برخی از تورهای گردشگری نسبت به بحران شیوع ویروس کرونا، شاهد جولان تورهای گردشگری در وضعیت قرمز کرونایی در لرستان هستیم که در همین راستا از ورود چند اتوبوس تور گردشگری به علت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی به مناطق «بسطام» و «تنگ پیازه» ممانعت به عمل آمد.

وی عنوان کرد: این گردشگران عمدتاً از استان‌های اصفهان، تهران، کرمانشاه و اراک و… بودند که با هماهنگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و حضور اماکن نیروی انتظامی در محل، آخرین اتوبوس گردشگران نیز متوقف شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان بیان داشت: از بانیان تورهای خاطی مدارک و مستندات لازم اخذ شد و پرونده قضائی این سری تورهای متخلف برای بررسی و اعمال برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح قضائی ارجاع داده خواهد شد.

قاسمی با اشاره به اینکه اکثر شهرهای استان لرستان در وضعیت قرمز هشدار شیوع ویروس کرونا قرار دارند، تاکید کرد: فصل بهار زیبایی‌های استان لرستان را چندین برابر کرده است اما از مردم عزیز ایران تقاضا داریم در شرایط بحران کرونا و به ویژه اینکه لرستان در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارد از انجام هر گونه سفری به استان لرستان خودداری کنید تا پس از نابودی این ویروس منحوس در کمال صحت و سلامتی پذیرای شما هموطنان عزیز باشیم.