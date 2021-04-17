ضرورت ایجاد نشاط اجتماعی متناسب با تغییر سبک زندگی در ایام کرونا

عماد مطالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا و تغییر سبک زندگی و لزوم حفظ پویایی و سرزندگی و نشاط شهرها در این ایام، اظهار کرد: در تصمیم سازی باید تمرکزها بر شناسایی و تبیین نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تهدیدها در جهت سرزندگی و نشاط اجتماعی، با رعایت پروتکلهای بهداشتی باشد و ابزارهای نوین ارتباطی مبتنی بر فعالیتهای الکترونیک و آنلاین را در حوزه اجتماعی در شهرها گسترش دهیم.
وی با بیان اینکه محدودیتهای دوران کرونا سبب رشد خلاقیتهای فردی و هنری شهروندان را فراهم کرده است، افزود: با یک رویکرد مناسب و درست میتوان صنایع دستی و هنرهای مبتنی بر فرد را در جامعه گسترش و رونق داد و با استفاده از ابزارهای آنلاین و تغییر سبک زندگی و انتخاب شیوههای جدید تعاملی و برون سپاریها بر اساس مهارتها سرزندگی و نشاط شهرها را در دوران همه گیری کرونا حفظ کرد.
هراس اجتماعی و تغییر سبک زندگی از آثار شیوع کرونا است
مطالبی با اشاره به اینکه پویایی، سرزندگی و نشاط شهرها با اپیدمی کرونا به خطر افتاده و هراس و وحشت موجود در جامعه میتواند بر تعاملات اجتماعی شهروندان تأثیر منفی داشته باشد، ادامه داد: ایجاد هراس اجتماعی و تغییرات سریع در سبک زندگی مردم از عواقب شیوع کرونا ویروس است که توسط شبکههای اجتماعی ایجاد شده و باید با برنامه ریزی مبتنی بر تعاملات اجتماعی جدید و سازگار به سوی نشاط اجتماعی گام برداشت.
وی با بیان اینکه عدم رعایت پروتکلها و راهبردهای لازم در ارائه یک سبک نوین و سازگار با تعاملات اجتماعی جدید در فضای شهرها موجب ایجاد محیطی بسیار حساس و شکننده با ناهنجاریهای اجتماعی شده است، اضافه کرد: علاوه بر مشکلات بهداشتی، از پویایی و سرزندگی شهرها کاسته شده و میتواند فضای بی روح و غیر پویا را در این بستر ایجاد کند.
کارشناس مسائل مدیریت شهری در ادامه با تاکید بر لزوم ارائه راهبردهای لازم در زیست پذیری و ایجاد نشاط و سرزندگی شهرها با تکیه بر تعاملات اجتماعی جدید و مبتنی بر هوشمند سازی و سازگاری با کرونا، تصریح کرد: باید با ارائه و افزایش سبک جدید زندگی دیجیتالی و استفاده از ابزارهای آنلاین، کاهش قطبی سازی و بازگشت به تخصص و فرد گرایی، و کاهش ازدحام و شلوغی در مراکز تعاملات شهری و حضور فیزیکی افراد، یک الگوی نوین آمایشی و اجتماعی برای زیست پذیری محیطهای شهری بویژه کلانشهرها در دوران همه گیری کرونا تهیه و تدوین شود.
مطالبی بر لزوم همبستگی انسانها در شهرها و سکونت گاههای انسانی و پهنه سرزمین تاکید و اضافه کرد: تمام برنامه ریزان شهری به دنبال ایجاد محیطهای تعاملی برای شهروندان هستند تا بتوانند زیست پذیری شهری و سرزندگی و نشاط را افزایش دهند.
وی ادامه داد: تعاملات اجتماعی در یک فضای شهری بازتاب نوع فعالیتها و اتفاقاتی است که در آن فضا رخ میدهد و هر چه فضای شهری مطلوبتر باشد، فعالیتها، ارتباطات و تعاملات بیشتری در آن صورت گرفته و مدت زمان حضور افراد در این فضا، افزایش مییابد. تعاملات اجتماعی در یک فضای شهری بازتاب نوع فعالیتها و اتفاقاتی است که در آن فضا رخ میدهد و هر چه فضای شهری مطلوبتر باشد، فعالیتها، ارتباطات و تعاملات بیشتری در آن صورت گرفته و مدت زمان حضور افراد در این فضا، افزایش مییابد.
مشاور کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت اظهار کرد: همه گیری کرونا باعث ترس و هراس و وحشت در جوامع انسانی شده و باید محیطهای شهری با مشارکت شهروندان در این شرایط حساس، پویایی و شادابی و سرزندگی خود را تا حد امکان، با رعایت اصول پیشگیرانه و افزایش سطح ارتباطات و تعاملات خود از طریق روشها و شیوههای جدید و ابزارهای آنلاین فراهم سازند.
به گفته مطالبی کلانشهرها با توجه به پتانسیلهایی که از نظر فضایی و محیط مصنوع داشته و تعاملات اجتماعی مردم از گذشته تاکنون، میتوانند به عنوان کانون توجه بر شیوههای نوین ارتباطی و تعاملی، در دوران پاندمی کرونا مورد توجه باشند.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد تغییرات مربوط به تغییر سبک زندگی شهروندان به جهت شکل گیری رفتارهای منطقی و مطلوب به جای رفتارهای نمایشی، تصریح کرد: کارگزاران اجتماعی اولویت فعالیت خود را در سازماندهی اطلاعات و دانش و آگاه کردن جامعه هدف از موارد سازنده و مضر شبکهها و نقشها و فعالیتهای مختلف اجتماعی در جامعه و بستر تعاملات الکترونیک قرار دهند.
شیوع ارسال اطلاعات کلیدی به عموم مهم در زمان کرونا مهم است
کارشناس مسائل مدیریت شهری شیوه ارسال اطلاعات کلیدی به عموم مردم را در جریان شیوع ویروس کرونا حیاتی دانست و تاکید کرد: گسترش این ویروس موجی از حجم اطلاعات اجتماعی را در رسانه و شبکهها به دنبال داشته و از این رو باید عادات و شیوههای رفتاری با تکیه بر شبکهها و فضای مجازی فراهم شود.
وی افزود: باید دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری و همچنین مشارکت شهروندی و گروههای مردم نهاد در کنار هم سعی کنند که سبک جدید زندگی دیجیتالی و استفاده از ابزارهای آنلاین در تعاملات اجتماعی شهروندان اثرگذار باشد تا علاوه بر افزایش زیست پذیری شهری، تعاملات اجتماعی جدید در دوران پاندمی کرونا، فردگرایی کمتر و پویایی اجتماعی را گسترش داده و مردم از درون گرایی بیرون و به سمت برون سپاریها به صورت اشتراکات اجتماعی آنلاین سوق داده شوند.
مشاور کمیسیون توسعه و عمران شهری شورای شهر رشت با اشاره به رونق بسیاری از ابعاد زندگی به دلیل استفاده از ابزارهای مفید آنلاین و گسترش سبک زندگی دیجیتالی در شهرها و کلانشهرها، اضافه کرد: میتوان زیست پذیری و سرزندگی شهری را در دوران کرونا و اجرای الگوهای تعاملات سازگار با کرونا را به عنوان یک الگوی مناسب و ارزشمند در جامعه دانست و همزیستی شهروندان را، با یک رویکرد همدلی و همراهی در برابر این دشمن و تهدید مشترک فراهم کرد.
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