بهترین زمان ورزش کردن در ماه رمضان/توصیه های پزشکی را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مظاهری نژاد، اظهار داشت: ورزش که همواره برای سلامتی جسم و روح به آن سفارش شده است، در ماه مبارک رمضان جایگاه ویژه‌ای یافته و می‌تواند نقش خود را بهتر و بیشتر ایفا کند. هر چند افراد در ماه مبارک رمضان با یکسری محدودیت در فعالیت‌های فیزیکی مواجه هستند، اما هیچ گاه توصیه نمی‌شود که در هنگام روزه‌داری ورزش نکنند.

وی ادامه داد: روزه‌داری باعث حفظ طراوت ذهنی، شادابی و سلامت جسمی می‌شود و ورزش نیز نه تنها با روزه منافاتی ندارد، بلکه اگر به صورت صحیح و اصولی انجام شود، فرد روزه‌دار را در مقابل خستگی‌ها و دشواری‌های روزه به ویژه در هوای گرم مقاوم‌تر می‌کند.

مظاهری نژاد درباره ارتباط تحرک فیزیکی در روزه‌داری و پیشگیری از ضعف عمومی و کسالت بدن، گفت: ورزش باعث سوختن چربی‌های بدن شده و ذخایر چربی بدن را کاهش می‌دهد، همچنین تعادلی میان سوختن کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها صورت می‌گیرد. در زمان روزه‌داری به علت اینکه کربوهیدرات کمتری وارد بدن می‌شود، بدن چربی‌ها را بیشتر می‌سوزاند.

وی با اشاره به این باور اشتباه که بعد از سحر و قبل از افطار می‌توان ورزش کرد، گفت: بهترین زمان ورزش حدود یک ساعت بعد از افطار است و با فعالیت فیزیکی و ورزش قند خون کاهش می‌یابد و فرد روزه‌دار که به علت گرسنگی، قند خون پایینی دارد، اگر قبل از افطار فعالیت کند افت قندی بیشتری پیدا کند.

این متخصص پزشکی ورزشی توصیه کرد که روزه‌داران پس از افطار از خوردن غذاهای چرب و شیرین پرهیز کرده و مایعات زیادی بنوشند، همچنین لازم است قبل از ورزش ۲ لیوان آب خورده و هنگام ورزش نیز آب مصرف کنند تا آب بدن آنها حفظ شود. توصیه می‌شود افراد ورزشکار و عادی از افطار تا سحر مایعات، میوه‌ها و سبزیجات مصرف کنند تا آب بدن آنها حفظ شود.

مظاهری‌نژاد همچنین گفت: لازم است افراد در ماه مبارک رمضان سطح ورزش را از نظر شدت و مدت کاهش دهند، اگر فردی قبلاً با شدت زیادی ورزش می‌کرده و آمادگی خوبی دارد در این ایام سطح ورزش را به شدت متوسط تقلیل دهد تا از خستگی بیش از حد بدن جلوگیری شود.

وی یادآور شد: افراد در زمان عادی می‌توانند حداقل ۳۴۰ تا ۳۷۰ دقیقه در هفته فعالیت بدنی داشته باشند، اما در ماه مبارک رمضان به علت محدودیت‌هایی که در زمان، شدت فعالیت، سطح آمادگی بدن و ضعف ناشی از گرسنگی ایجاد می‌شود، افراد باید حداقل‌ها را رعایت کنند.

مظاهری نژاد توصیه کرد: در ماه رمضان افراد باید جهت سلامت قلبی - عروقی و حفظ سلامت بدن ۱۵۰ دقیقه در هفته فعالیت متوسط انجام دهند، البته نوع ورزش افراد به شدت فعالیت و سطح آمادگی بدنی آنها بستگی دارد. انجام ورزش‌های هوازی مانند پیاده‌روی و شنا بهترین نوع ورزش در این ماه مبارک هستند، همچنین روزه‌داران می‌توانند حدود دو مرتبه در هفته ورزش‌های قدرتی را انجام دهند تا قدرت عضلات بدن آنها حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: ورزشکاران در روزهای عادی ممکن است روزی ۱ تا ۲ مرتبه به مدت ۲ ساعت فعالیت هوازی انجام داده و هفته‌ای ۳ مرتبه نیز تمرینات قدرتی انجام دهند، اما در ماه مبارک رمضان توصیه می‌شود فعالیت‌های هوازی را به یک نوبت (پس از افطار) کاهش داده و تمرینات قدرتی را نیز حداقل ۲ مرتبه در هفته انجام دهند.

وی توصیه کرد که ورزشکاران تمرینات‌شان را بعد از افطار انجام دهند، چرا که فعالیت‌های ورزشی قبل از افطار، آنها را دچار تنش و خستگی می‌کند، همچنین به فدراسیون‌ها نیز توصیه می‌شود در صورت امکان، انجام مسابقات ورزشی را به بعد از ماه مبارک رمضان موکول کنند.

مظاهری نژاد در پایان درباره استفاده از مکمل‌های غذایی در ماه رمضان نیز، گفت: اگر سطح فعالیت بدنی کاهش یابد، به مراتب از مکمل‌ها هم باید کمتر استفاده شود، البته بسته به شدت تمرین و میزان فعالیت، مصرف مکمل‌ها نیز باید تغییر کند.