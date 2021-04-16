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۲۷ فروردین ۱۴۰۰، ۱۳:۱۰

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان:

تخلف وزارت نیرو برای تخصیص آب فاز۲ طرح ۵۵۰ هزار هکتاری ثابت شد

تخلف وزارت نیرو برای تخصیص آب فاز۲ طرح ۵۵۰ هزار هکتاری ثابت شد

اهواز- رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: تخلف و کوتاهی وزارت نیرو در خصوص تخصیص آب برای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان توسط رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ثابت شد.

سید کریم حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال عمل نکردن به تعهدات وزارت نیرو در خصوص تخصیص آب برای فاز دوم طرح ۵۵۰ هکتاری مقام معظم رهبری (تسطیح اراضی) و با پیگیری‌های مکرر و برگزاری جلسات مجمع نمایندگان با وزیر نیرو نسبت به طرح سوال و حتی استیضاح این وزیر اقدام کردیم.

وی افزود: همچنین مکاتبات و جلساتی را با مسئولان دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی و معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم ولی شاهد پیشرفت محسوسی در خصوص تخصیص آب برای اجرای فاز دوم طرح نبودیم.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان تصریح کرد: با وجود دستورات مسئولان ملی، رئیس‌جمهور و معاون اول وی اما تخصیص آب به فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری صورت نگرفته است.

حسینی عنوان کرد: در نهایت بعد از این کارشکنی‌ها شکایتی را با امضای ۱۸ نماینده استان به کمیسیون اصل ۹۰ تحویل دادیم که در این شکایت و بر اساس مستندات و مکاتبات قبلی تقاضای رسیدگی به استنکاف مسئولان وزارت نیرو را در خصوص تخصیص آب ارائه دادیم.

وی خبر داد: به دنبال آن زمان برگزاری جلسه رسیدگی در کمیسیون اصل ۹۰ تعیین و دو روز گذشته در جلسه رسیدگی به شکایت علیه مسئولان وزارت نیرو با حضور مجمع نمایندگان خوزستان برگزار و پس از بررسی‌های مختلف، توضیحات لازم نیز توسط مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان تأکید کرد: در جمع‌بندی جلسه توسط رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قصور وزارت نیرو در این زمینه مشخص و محرز شد و به همین دلیل کمیسیون مهلت ۲۰ روزه‌ای را برای جمع‌بندی توضیحات سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و نیرو اعلام کرد تا جلسه بعدی را نیز در ۲۰ روز آینده تشکیل دهیم.

کد مطلب 5190083

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    نظرات

    • مراد قاسمی بابااحمدی(حموله) IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
      0 0
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      همچنین مدیریت آب استان بختیاری مستقل و سلطه آب منطقه ای استان اصفهان بر چیده و خارج گردد و جغرافیا و منابع آب و خاک و منابع و معادن استان های لر تبار و لر نشین استان بختیاری و استان لرستان و استان کهگلویه و بویر احمد بر گردانده شود و ین منابع مستقل و خود مختار و در اختیار مردمان خود لرستانات قرار بگ
    • مراد قاسمی بابااحمدی(حموله) IR ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
      0 0
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      لابی اصفهانی ها و اراکی ها با دست انداختن بر جغرافیای استان بختیاری و استان لرستان و کهگیلویه و بویر احمد به دنبال تصرفات سرزمینی سر چشمه های کارون و دز بودند و هستند مجمع نمایندگان خوزستان بایستی با نمایندگان استان بختیاری و لرستان و کهگیلویه و بویر احمد یکی شده اول تصرفات جغرافیایی بر گردانده شود

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