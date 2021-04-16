تخلف وزارت نیرو برای تخصیص آب فاز۲ طرح ۵۵۰ هزار هکتاری ثابت شد

سید کریم حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال عمل نکردن به تعهدات وزارت نیرو در خصوص تخصیص آب برای فاز دوم طرح ۵۵۰ هکتاری مقام معظم رهبری (تسطیح اراضی) و با پیگیری‌های مکرر و برگزاری جلسات مجمع نمایندگان با وزیر نیرو نسبت به طرح سوال و حتی استیضاح این وزیر اقدام کردیم.

وی افزود: همچنین مکاتبات و جلساتی را با مسئولان دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی و معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم ولی شاهد پیشرفت محسوسی در خصوص تخصیص آب برای اجرای فاز دوم طرح نبودیم.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان تصریح کرد: با وجود دستورات مسئولان ملی، رئیس‌جمهور و معاون اول وی اما تخصیص آب به فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری صورت نگرفته است.

حسینی عنوان کرد: در نهایت بعد از این کارشکنی‌ها شکایتی را با امضای ۱۸ نماینده استان به کمیسیون اصل ۹۰ تحویل دادیم که در این شکایت و بر اساس مستندات و مکاتبات قبلی تقاضای رسیدگی به استنکاف مسئولان وزارت نیرو را در خصوص تخصیص آب ارائه دادیم.

وی خبر داد: به دنبال آن زمان برگزاری جلسه رسیدگی در کمیسیون اصل ۹۰ تعیین و دو روز گذشته در جلسه رسیدگی به شکایت علیه مسئولان وزارت نیرو با حضور مجمع نمایندگان خوزستان برگزار و پس از بررسی‌های مختلف، توضیحات لازم نیز توسط مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان تأکید کرد: در جمع‌بندی جلسه توسط رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قصور وزارت نیرو در این زمینه مشخص و محرز شد و به همین دلیل کمیسیون مهلت ۲۰ روزه‌ای را برای جمع‌بندی توضیحات سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و نیرو اعلام کرد تا جلسه بعدی را نیز در ۲۰ روز آینده تشکیل دهیم.