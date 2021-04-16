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۲۷ فروردین ۱۴۰۰، ۲۳:۴۱

با تاکید بر صلح برای همه؛

انصارالله: هنوز جدیتی برای توقف تجاوز به یمن مشاهده نکردیم

انصارالله: هنوز جدیتی برای توقف تجاوز به یمن مشاهده نکردیم

رئیس هیات مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن گفت که تاکنون هیچ جدیتی از سوی ائتلاف سعودی برای توقف تجاوز به یمن مشاهده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رئیس هیأت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن گفت که تاکنون هیچ جدیتی از سوی ائتلاف سعودی برای توقف تجاوز مشاهده نشده است.

«محمد عبدالسلام» در صفحه توئیتر خود نوشت: هنوز جدیتی برای توقف تجاوز مشاهده نکردیم و هرگونه دعوت به صلح را تا زمانی که رفع کامل محاصره جزو آن نباشد، جدی نمی‌دانیم.

وی افزود: یا صلح برای همه است یا صلحی وجود ندارد. درخواست برخی طرف‌های بین المللی نشانگر تصویری گزینشی از صلح است که درصدد اعطای آن به کشورهای متجاوز و محروم کردن یمن از آن است.

کد مطلب 5190570

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