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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۰:۴۲

معاون نهاد رهبری در دانشگاهها خبر داد:

فعالیت تبلیغی ۸۰۰ مبلغ در گروههای مجازی مرتبط با دانشجویان

فعالیت تبلیغی ۸۰۰ مبلغ در گروههای مجازی مرتبط با دانشجویان

معاون فرهنگی سیاسی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از فعالیت تبلیغی ۴۰۰ تا ۸۰۰ مبلغ در دو هزار کانال و گروه‌ مجازی مرتبط با دانشجویان و دانشگاه ها خبر داد.

حجت الاسلام علی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در حال حاضر ۴۰۰ تا ۸۰۰ مبلغ در دو هزار کانال و گروه مجازی مرتبط با دانشجویان به فعالیت تبلیغی مشغول هستند.

وی ادامه داد: همه ساله در ماه مبارک رمضان تعدادی از مبلغان به دانشگاه‌ها اعزام می‌شدند که متأسفانه از سال گذشته به دلیل ویروس کرونا و عدم حضور دانشجویان این مبلغان از حضور فیزیکی در دانشگاه‌ها معذور بودند.

معاون فرهنگی سیاسی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: بر همین اساس زیرساخت‌ها برای تبلیغ مجازی از سال گذشته فراهم شد و این مبلغان حدود یکسال است که فعالیت‌های تبلیغی خود را در فضای مجازی در گروه‌های مرتبط با دانشجویان آغاز کرده‌اند.

به گزارش مهر، مبلغان روزانه بین ۴ تا ۱۰ ساعت با تشکیل گروه‌های مجازی در فضاهای دانشگاهی فعالیت‌های تبلیغی انجام می‌دهند.

کد مطلب 5190730
زهرا سیفی

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