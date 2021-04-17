فعالیت تبلیغی ۸۰۰ مبلغ در گروههای مجازی مرتبط با دانشجویان

حجت الاسلام علی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در حال حاضر ۴۰۰ تا ۸۰۰ مبلغ در دو هزار کانال و گروه مجازی مرتبط با دانشجویان به فعالیت تبلیغی مشغول هستند.

وی ادامه داد: همه ساله در ماه مبارک رمضان تعدادی از مبلغان به دانشگاه‌ها اعزام می‌شدند که متأسفانه از سال گذشته به دلیل ویروس کرونا و عدم حضور دانشجویان این مبلغان از حضور فیزیکی در دانشگاه‌ها معذور بودند.

معاون فرهنگی سیاسی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: بر همین اساس زیرساخت‌ها برای تبلیغ مجازی از سال گذشته فراهم شد و این مبلغان حدود یکسال است که فعالیت‌های تبلیغی خود را در فضای مجازی در گروه‌های مرتبط با دانشجویان آغاز کرده‌اند.

به گزارش مهر، مبلغان روزانه بین ۴ تا ۱۰ ساعت با تشکیل گروه‌های مجازی در فضاهای دانشگاهی فعالیت‌های تبلیغی انجام می‌دهند.