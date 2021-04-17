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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۰:۲۰

بورس انرژی امروز میزبان عرضه نفتای سنگین پالایشگاه تهران است

بورس انرژی امروز میزبان عرضه نفتای سنگین پالایشگاه تهران است

رینگ داخلی بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه نفتای سنگین پالایش نفت تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، امروز (شنبه، ۲۸ فروردین‌ماه) شاهد عرضه کالاهای اکستراکت سبک شرکت نفت ایرانول، آیزوریسایکل، پروپان و نفتای سنگین پالایش نفت تهران، آیزوفید، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۴ و ریفورمیت پالایش نفت تبریز، برش سنگین، گاز پروپان صنعتی و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام است.

روز چهارشنبه (۲۵ فروردین‌ماه) کالاهای پنتان پلاس پتروشیمی پارس، ته‌مانده برج تقطیر عمده پالایش نفت کرمانشاه و حلال ۵۰۲، حلال ۴۱۰ و حلال ۴۰۶ پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی و آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز و رافینت ۲ شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

در این روز بیش از ۷.۵۳۹ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۶۵۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.

کد مطلب 5190741

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