توزیع ۱.۵ میلیون بسته افطاری ساده میان خانواده های محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن منصوری، اظهار کرد: با توجه به جمع شدن سفره‌های افطاری در مساجد، هیأت‌ها و محلات به دلیل شیوع کرونا، بنیاد مستضعفان با همکاری گروه‌های جهادی و با هدف حفظ سنت افطاری دادن به نیازمندان و محرومان، یک و نیم میلیون وعده غذایی را در قالب بسته‌های افطاری ساده و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، میان خانواده‌های نیازمند و محروم توزیع می‌کند.

مدیرعامل بنیاد علوی با بیان اینکه ارزش کل این بسته‌های افطاری بیش از ۲۱ میلیارد تومان است افزود: بنیاد مستضعفان علاوه بر تأمین و توزیع ۱.۵ میلیون بسته افطاری ساده میان نیازمندان، تأمین برنج برای ۲ میلیون پرس وعده غذایی گرم را نیز عهده دار شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس ۴۰۰ تن برنج مرغوب ایرانی به منظور تأمین ۲ میلیون پرس وعده غذایی گرم برای نیازمندان، با ارزشی بالغ بر ۹ میلیارد تومان در اختیار گروه‌های جهادی و مردمی قرار خواهد گرفت.

منصوری خاطرنشان کرد: این خدمت رسانی از شب نخست ماه مبارک رمضان آغاز شده و تا پایان این ماه مبارک ادامه خواهد داشت.