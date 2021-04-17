  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۱:۳۱

معاون بنیاد مستضعفان اعلام کرد؛

توزیع ۱.۵ میلیون بسته افطاری ساده میان خانواده های محروم

توزیع ۱.۵ میلیون بسته افطاری ساده میان خانواده های محروم

معاون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، از توزیع یک و نیم میلیون وعده غذایی در قالب بسته‌های افطاری ساده میان خانواده های محروم و نیازمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن منصوری، اظهار کرد: با توجه به جمع شدن سفره‌های افطاری در مساجد، هیأت‌ها و محلات به دلیل شیوع کرونا، بنیاد مستضعفان با همکاری گروه‌های جهادی و با هدف حفظ سنت افطاری دادن به نیازمندان و محرومان، یک و نیم میلیون وعده غذایی را در قالب بسته‌های افطاری ساده و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، میان خانواده‌های نیازمند و محروم توزیع می‌کند.

مدیرعامل بنیاد علوی با بیان اینکه ارزش کل این بسته‌های افطاری بیش از ۲۱ میلیارد تومان است افزود: بنیاد مستضعفان علاوه بر تأمین و توزیع ۱.۵ میلیون بسته افطاری ساده میان نیازمندان، تأمین برنج برای ۲ میلیون پرس وعده غذایی گرم را نیز عهده دار شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس ۴۰۰ تن برنج مرغوب ایرانی به منظور تأمین ۲ میلیون پرس وعده غذایی گرم برای نیازمندان، با ارزشی بالغ بر ۹ میلیارد تومان در اختیار گروه‌های جهادی و مردمی قرار خواهد گرفت.

منصوری خاطرنشان کرد: این خدمت رسانی از شب نخست ماه مبارک رمضان آغاز شده و تا پایان این ماه مبارک ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5190870
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها