آغاز پویش هر استان فارسی ۵ هزار تومان نذر توسعه عتبات

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر قاسمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ستاد بازسازی عتبات عالیات با پیشنهاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جهت بهبود شرایط نامناسب حرم های مطهر ائمه اطهار (ع) در اعتاب مقدسه پس از سرنگونی رژیم بعثی تشکیل شد، گفت: ستاد با هدف ساختوساز و توسعه فضای زیارتی حرمهای مطهر در عراق، فعالیت خود را آغاز کرد و به لطف خداوند، کار بازسازی و توسعه حرم های مطهر تا به امروز به نحو بسیار مطلوب انجامشده و زوار به راحتی میتوانند به زیارت ائمه بزرگوار در عتبات عالیات بروند.
وی با بیان اینکه مردم استان فارس و ایران به لطف خدا و با عشق و علاقه تاکنون پروژههای متعددی در حرم های مطهر به سرانجام رسیده است، ادامه داد: یکی از مهمترین این پروژهها ساخت صحن حضرت زهرا (س) در جوار حرم مطهر حضرت علی علیهالسلام به مساحت ۲۲۰ هزار مترمربع است که بخش زیارتی سال تحویل داده شده و بخش غیر زیارتی نیز بهزودی آماده بهرهبرداری است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس، اتمام عملیات ساخت سازه فاز نخست طرح توسعه حرم مطهر امام حسین (ع) مزین بنام صحن حضرت زینب (س) و در اجرای سازه طرح توسعه حرم مطهر امامین جوادیین (ع) از اولویتهای مهم کاری ستاد در سال جاری دانست و افزود: تلاش میکنیم افزون بر اتمام عملیات ساخت سازه این صحن کربلا، در بخشهای دیگر پروژه همچون نمای مقام حضرت زینب (س)، ساختمان مهمانسرای حرم و ساخت و آمادهسازی سرویسهای بهداشتی برای ایام اربعین نیز شاهد پیشرفت طرح باشیم.
قاسمی با اشاره به اینکه تمامی هزینههای اجرا پروژههای نوسازی و توسعهای در عتبات عالیات توسط مردم ولایتمدار و دوست دار اهل بیت (ع) در کشورمان تأمین میشود، ادامه داد: گسترش حلقههای اتصال اقشار مختلف جامعه به مکتب اهل بیت (ع) از کارکردهای این ستاد مردمی است و در سال «تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها» تدابیر مختلفی برای جاری شدن برکات معنوی و اقتصادی «نذر توسعه عتبات» در جامعه و اقتصاد کشور اندیشیده شده است.
نذرمعنوی مردم کمک به چرخه اقتصاد کشور است
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس در بخش دیگری از صحبتهای خود، خیران حرمساز را حامیان واقعی تولید ملی برشمرد و گفت: ستاد بازسازی عتبات، کمکهای نقدی دوستداران اهل بیت را صرف تأمین مصالح و خرید ملزومات پروژهها از صنایع داخلی میکند که با این اقدام ضمن حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال، برکت اقتصادی این نذر معنوی به چرخه اقتصاد کشور تزریق میشود.
وی با بیان اینکه مشارکت در بازسازی و توسعه عتبات منحصر به شکل «نذر نقدی» نیست افزود: عموم مردم، شخصیتهای حقیقی و حقوقی، متبرعان خاص، کارشناسان و متخصصان در حوزههای مختلف، بنگاههای اقتصادی و اصناف و… میتوانند در کنار کمک مادی، با اهدا اقلام مورد نیاز یا ارائه خدمات تخصصی به شکل تبرعی در این فیض مشارکت کنند.
وی گفت: ستاد بازسازی عتبات عالیات به پشتوانه همین کمکهای حتی اندک از نظر ارزش ریالی که از سوی هم استانیهای عزیز اهدا میشود، بیش از ۱۵۰ پروژه کوچک و بزرگ را در عتبات اجرا کرده است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس در ادامه به اجرای «طرح بنای نور» با همکاری بانک قرض الحسنه رسالت اشاره کرد و گفت: آن دسته از دوستداران اهل بیت (ع) که تمایل به مشارکت در فیض توسعه عتبات به صورت اقساطی در قالب اعطای وام قرض الحسنه بدون ضامن، سود و کارمزد را دارند میتوانند متناسب با توان مالی خود در این طرح مشارکت نمایند.
وی در پایان با تجلیل از خادمان موکبهای اربعینی استان فارس گفت: هرچند در اربعین گذشته به دلیل شیوع بیماری منحوس کرونا زائر و موکبی از ایران اعزام نشد، اما با برنامهریزیهای ستاد بازسازی عتبات و همت دوستداران اهل بیت (ع)، از ظرفیت موکبهای استان در جهت کمک به اقشار آسیبپذیر، آبادانی مناطق محروم و کمک به دانشآموزان کم بضاعت در داخل استان فارس استفاده شد.
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