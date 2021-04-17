به گزرش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان از طالبان خواست که گفتگوهای بین‌الافغانی صلح را تحت هیچ شرایطی قطع نکرده و تلاش‌های خود برای دست‌یابی به صلح پایدار از راه مذاکره را ادامه دهند.

وی تصریح کرد که توصیه من به طالبان این است که اگر به دنبال برقراری صلح و قطع جنگ هستید، نباید گفتگوها را متوقف سازید، زیرا این مذاکرات با افغان‌ها است نه با آمریکایی‌ها.

حکمتیار که امروز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، افزود که ایالات متحده آمریکا باید ۵۰ درصد نیروهای خود را در ماه می و ۵۰ درصد دیگر را در ماه سپتامبر سال جاری از افغانستان خارج کند.

او همچنین اعلام کرد: آمریکا باید تعهد کند که پس از خروج نیروهایش از افغانستان، دیگر در امور داخلی ما مداخله نمی‌کند.

رهبر حزب اسلامی بیان داشت که واشنگتن تاکنون دلیل تاخیر در خروج نیروهای نظامی خود از افغانستان را روشن نکرده است و این موضوع ایجاب می کند که باید با مردم افغانستان، به ویژه گروه طالبان رایزنی شود و آنها در این پروسه مشارکت داده شوند.

این در حالی است که بر اساس تصمیم جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و کشورهای عضو ناتو، قرار است روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان از تاریخ اول ماه می آغاز شود و تا پیش از ۱۱ سپتامبر سال جاری میلادی پایان یابد.

این تصمیم جدید ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو توافق‌نامه صلح واشنگتن با گروه طالبان را نقض می‌کند. بر بنیاد این توافق‌نامه تمام نیروهای خارجی باید تا اول ماه می افغانستان را ترک کنند.

در همین حال گروه طالبان نیز در واکنش به این تصمیم ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو گفته است، تا زمانی که نیروهای خارجی به طور کامل افغانستان را ترک نکنند در هیچ نشستی پیرامون صلح شرکت نخواهد کرد.