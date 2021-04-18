بازداشت ۳ نامزد انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، سلسله اقدامات خصمانه صهیونیست‌ها برای سنگ اندازی و کارشکنی در مسیر برگزاری انتخابات ملی فلسطین همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز یکشنبه ضمن یورش به قدس اشغالی ۳ نامزد انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین را بازداشت کردند.

این درحالی است که پیشتر نیز صهیونیست‌ها ۲ تَن از نامزدهای انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین را دستگیر کرده بودند. طی هفته‌های اخیر نیز نظامیان صهیونیست تعداد زیادی از رهبران حماس را برای ممانعت از مشارکت این جنبش در انتخابات فلسطین بازداشت کرده‌اند.

پیشتر «حسام بدران» عضو ارشد حماس گفته بود: بازداشت نامزدهای انتخابات فلسطین توسط نظامیان رژیم صهیونیستی مداخله آشکار در امور داخلی ما است. این عضو حماس تأکید کرد که جنبش متبوعش تحت هر شرایطی به برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری پایبند خواهد بود.

وی گفت: بازداشت نامزدهای انتخاباتی یا احضار آن‌ها به ویژه نمایندگان لیست «قدس وعده‌گاه ماست» مداخله آشکار در امور داخلی فلسطین و تلاش برای سنگ‌اندازی بر سر راه برگزاری انتخابات است.

بدران عنوان کرد که جنبش متبوعش تماس‌های گسترده‌ای با طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برقرار کرده و خواستار اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی به منظور توقف هرگونه دخالت در امور داخلی فلسطین و روند برگزاری انتخابات شده است.