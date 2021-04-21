جوانان توقعات خود از ازدواج را با شرایط اقتصادی جامعه متناسب کنند

مجید ابهری جامعه شناس و رفتار شناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص موضوع ازدواج آسان گفت: در سال ۹۹ شاهد آمار بی‌سابقه‌ای در ازدواج بودیم و خوشبختانه رقم ازدواج پس از چندین سال در کشور افزایش یافت. این موضوع را می‌توان ناشی از شیوع کرونا و به دنبال آن حذف شدن برخی مراسم و رسم و رسومات خانواده‌ها دانست.

وی افزود: در حقیقت این آمار و شیوع کرونا نشان داد که برخی از مراسم و هزینه‌های اضافی در امر ازدواج که همواره مانع جوانان برای روی آوردن به این مهم بوده حذف شده است و در سال گذشته با توجه به حذف برخی مراسم‌های عروسی و ساده شدن تشکیل زندگی مشترک، شاهد افزایش آن بودیم.

ابهری با اکید بر لزوم ترویج ازدواج آسان در کشور گفت: ازدواج دارای ابعاد مختلفی است و موضوع ازدواج آسان نیز باید از سوی خانواده‌ها، خود جوانان و نهادهای دولتی مورد حمایت قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در تحقق ازدواج آسان تصریح کرد: خانواده‌ها باید تا حد امکان به فرزندان کمک کنند و این کمک باید هم از لحاظ مادی و هم از نظر معنوی باشد. مهمترین حمایت‌های خانواده‌ها می‌تواند پرهیز از برگزاری مراسم آن‌چنانی و صرف هزینه‌های آن مراسم برای پیشرفت زندگی جوانان باشد. به علاوه ساده گرفتن روند ازدواج و تقسیم هزینه‌های آن میان خانواده عروس و داماد می‌تواند موجب آسان شدن ازدواج شود.

این جامعه شناس تصریح کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین کمک‌های خانواده‌ها کمک‌های معنوی و روانی به جوانان است. در واقع خانواده باید جوان را در سن مناسب برای ازدواج آماده کند و مهارت‌های زندگی را به جوان بیاموزد. پرهیز از دخالت‌های نابجا در زندگی زوجین جوان و در عین حال انجام راهنمایی‌های لازم برای بهبود زندگی از جمله وظایفی است که والدین باید در امر ازدواج انجام دهند.

ابهری با تاکید بر لزوم مشارکت دختران و پسران برای تحقق ازدواج آسان تاکید کرد: نقش خود جوانان و زوجین برای رقم خوردن ازدواج آسان و تشکیل زندگی مشترک ساده بسیار اهمیت دارد. به طوری که هر دو طرف باید از خواسته‌های فضایی و عجیب و غریب خود کوتاه بیایند و توقعات خود را با شرایط اقتصادی و روز جامعه متناسب کنند.

وی خاطرنشان کرد: برخی دختران انتظار دارند تا همسر یا خواستگار آنها شرایط مالی مشابه پدر خود داشته باشد این در حالی است که باید بدانند پدران امروزی زندگی خود را از کجا آغاز کردند و همه افراد از ابتدا دارای همه چیز نبوده‌اند. بنابراین دختران باید انتظارات معقول داشته باشند و پسران نیز باید از درخواست جهیزیه سنگین یا توقعات نابجا از همسر خود پرهیز کنند.

این آسیب شناس اجتماعی با اشاره بر نقش نهادهای دولتی در حمایت از ازدواج آسان عنوان کرد: در حال حاضر شغل و مسکن مهمترین معضل جوانان برای ازدواج است به همین منظور نهادهای دولتی و حمایتی باید به منظور ترویج امر ازدواج و افزایش آمار آن، نسبت به ایجاد مسکن‌های ارزان قیمت یا رایگان برای جوانان اقدام کنند. به علاوه لازم است نمایندگان مجلس در این زمینه طرح‌های عملی و اجرایی در نظر بگیرند.

ابهری افزود: اشتغالزایی و کارآفرینی برای جوانان مهمترین وظیفه دولت‌ها به شمار می‌رود. در همین راستا نیز دولت باید با پرداخت تسهیلات مناسب به زوجین جوان نسبت به کمک برای تشکیل خانواده جوانان اقدام کند.

وی تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر مهریه‌های عجیب و غریب در کشور رواج یافت به عنوان مثال افراد مهریه‌هایی نظیر یک خرمن گل سرخ، دو طاووس نر و ماده، دو قوی سفید یا مسائلی که ارزش مالی و عقلانی ندارد را به عنوان مهریه انتخاب می‌کنند که خانواده‌ها باید با راهنمایی جوانان از این امر جلوگیری کرده و از مهریه‌های سنگین خودداری کنند.

وی همچنین با توصیه به والدین برای همکاری در ایام شناخت دختر و پسر تصریح کرد: ایام شناخت مهمترین دوران برای انتخاب همسر است در همین راستا خانواده‌ها از برخی قوانین سختگیرانه پرهیز کرده و شرایط را برای ارتباط متعارف و تحت نظر دو طرف و شناخت کامل هریک از آنها فراهم کنند.