به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، ارتقای سطح آموزشی و تقویت بنیه علمی در گرایش‌های مرتبط با علوم شناختی با هدف حمایت از برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه مدت آزاد و مهارتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی است. همچنین این امر در راستای توسعه و گسترش تحقیقات میان رشته‌ای در علوم و فناوری‌های شناختی، توانمندسازی فارغ التحصیلان و متخصصان این حوزه‌ها و نیز تعمیق دانش و افزایش مهارت‌ها برای دانش‌آموختگان و پژوهشگران فعال در این زمینه انجام می‌شود.

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری در این برنامه از تدوین دوره‌های جدید، برگزاری دوره شامل تدریس اساتید داخل و خارج از کشور به ازای میزان مشارکت و بر اساس مصوبات ستاد، کمک به تجهیز آزمایشگاه‌های میزبان دوره‌ها، تأمین بخشی از هزینه ثبت نام تعدادی از شرکت کنندگان، استفاده از پلت فرم آموزش مجازی و به اشتراک‌گذاری محتوای تدریس شده دوره در بسترهای موجود آموزش مجازی حمایت می‌کند.

همچنین حمایت ستاد از ایجاد «گروه‌های پیشران آموزشی» در مراکز فعال حوزه علوم شناختی از دیگر اقدامات در این زمینه است که برای استفاده از پتانسیل علمی اساتید، ترغیب ورود و تسهیل مهاجرت متخصصان به رشته‌های مرتبط به علوم شناختی انجام می‌شود.

در برنامه سیاست حمایتی این ستاد تاکید شده است گروه پیشران آموزشی مجموعه‌ای از اعضای هیأت علمی برجسته و شناخته شده گرایش‌های مرتبط با علوم و فن آوری‌های شناختی و علوم اعصاب هستند که در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و یا مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای توسعه و تعمیق این حوزه در سطح کشور فعالیت می‌کنند.