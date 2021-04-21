به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که در حال حاضر صدرنشین گروه سوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا است، در روز سوم از مرحله گروهی این مسابقات با الدحیل نماینده کشور قطر دیدار میکند و پیروزی یا حتی تساوی در این بازی، صدرنشینی آبی پوشان را در پایان دور رفت مرحله گروهی قطعی میکند.
در خصوص این بازی ایوب اصغرخانی مدیر فنی آکادمی و مشاور مدیرعامل استقلال به خبرنگار مهر گفت: با بازیهایی که استقلال در آسیا نشان داده، انتظار را از خودش بالا برده و حالا چشم همه آسیا به جده دوخته شده تا تقابل آبیهای تهران و تیم الدحیل را نظاره کنند. فکر میکنم استقلال با بازیهای تماشاگر پسندی که ارائه داده، توجه خیلی از فوتبال دوستان آسیایی را به خود جلب کرده و حالا بسیاری میخواهند ببینند تقابل تهاجمیترین تیم آسیا با یکی از ثروتمندترین تیمهای قاره چه نتیجهای خواهد داشت.
پیشکسوت آبی پوشان بیان داشت: استقلال در آسیا چشمنواز و تماشاگر پسند بازی میکند طوری که حتی نیمه شبها هم نمیگذارد خواب به چشم بینندگان این بازیها بیاید. دلمان برای این استقلال و این نوع بازی تنگ شده بود. حالا با جرات میتوان گفت استقلال دوست داشتنی ترین تیم آسیا شده است.
اصغرخانی در ادامه بیان داشت: الدحیل تیم بسیار قوی است و آنها هم شایستگی صعود از این گروه را دارند، اما استقلال قویترین تیم گروه است و اگر اتفاق خاصی روی ندهد، شانس پیروزیاش در این بازی بزرگ هم زیاد است.
وی بیان داشت: نتایج خوبی که آبی پوشان در دو بازی قبلی خود به دست آوردهاند نباید باعث غرور کاذب در این تیم شود. مجیدی و دستیارانش علاوه بر ریکاوری ذهنی و بدنی، باید ذهن بازیکنان شان را از نتایج قبلی پاک کرده تا آنها با غرور مقابل حریفان بعدی خود به میدان نروند.
مدیر فنی آکادمی آبی پوشان بیان داشت: مجیدی شخصیت و ذهن برنده را به بازیکنان استقلال بازگردانده و به راحتی میتوان مشاهده کرد کیفیت بسیاری از بازیکنان نسبت به دیدارهای لیگ تغییر کرده است. بر خلاف دیدارهای این فصل در لیگ برتر که خط میانی در حد و اندازههای تیم مدعی نبود، امروز هافبکها نقطه قوت اصلی تیم استقلال شدهاند. بازیکنانی مثل ریگی، رضاوند، اسماعیلی و دیگران.
هافبک سابق استقلال در خاتمه گفت: امیدوارم آبی پوشان در این دیدار هم پیروز شوند تا شانس صعود شان به مرحله بعدی مسابقات افزایش یابد.
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