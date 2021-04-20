به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم مستند بلند «در همسایگی ماه» به تهیه‌کنندگی مرتضی شعبانی و کارگردانی رضا فرهمند، برای اولین بار در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «هات‌داکس» و در بخش رقابتی نمایش داده می‌شود.

این جشنواره، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رویداد فیلم مستند و بازار فیلم در آمریکای شمالی است و هر سال بیش از ۲۰۰ فیلم در این رویداد به نمایش در می‌آید و حدود ۲ هزار مستندساز، تهیه‌کننده، خریدار و توزیع‌کننده فیلم مستند از سراسر جهان در آن حضور دارند.

«در همسایگی ماه» مستندی است که سعی دارد با نگاهی عمیق در زندگی روزمره یک خانواده جنگ زده در بیمارستان حلب، به روزنه‌های امید به زندگی در ذهن یک دختر نوجوان پرستار به نام جولی بپردازد.

رضا فرهمند درباره این مستند گفت: بعد از یک ماه جستجو و پژوهش در حلب و نرسیدن به سوژه‌ای مناسب، با فردی به نام دکتر کریم آشنا شدیم، او دریچه ای جدید از اتفاقاتی نو را در سوریه برایمان باز کرد که سوژه فیلم با معرفی وی آغاز می‌شود و بدون هیچ تردیدی این فیلم، تولدش را مدیون حمایت‌ها و محبت‌های دکتر کریم و بهداری ایران در سوریه می‌داند.»

همچنین همزمان با حضور «درهمسایگی ماه» در جشنواره «هات‌داکس» از پوستر بین‌المللی این فیلم که نگین جواهری‌فر آن را طراحی کرده است، رونمایی شد.

رضا فرهمند در ۲ سال متوالی در جشنواره لوکارنو با فیلم‌های «نت‌های مسی یک رویا» و «زنانی با گوشواره‌های باروتی» حضور داشته و جشنواره‌ها و جوایز متعددی را در عرصه بین‌الملل، با این ۲ فیلم تجربه کرده است.

جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «هات‌داکس» که قرار بود از ۲۹ آوریل تا ۹ می مصادف با ۹ تا ۱۹ اردیبهشت ماه به صورت فیزیکی برگزار شود به دلیل بحران کرونا به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کننده: مرتضی شعبانی، کارگردان: رضا فرهمند، تصویربرداران: رضا فرهمند، حمید احمدی، صدابردار: کیومرث محمدچناری، طراحی صدا: نعیم مسچیان، صداگذار: مهرداد براتی، آهنگساز: کریستوف رضاعی، تدوین: رضا فرهمند، مصیب حنایی، ستاره بنیادی، مترجم صحنه: فاطمه خاوری، مترجم متن: ابنا نجاح، مترجم انگلیسی: سپیده خلیلی، اصلاح رنگ: سامان مجد وفایی، گرافیک و پوستر: نگین جواهری‌فر، روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: محسن دلیلی، مدیر تولید: حسام بغدادی، امیر حسین جان پناه، مجری طرح: سعید صادقی.