به برگزاری انتخابات فلسطین در «قدس اشغالی» پایبند هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز سه شنبه سخنانی را در خصوص انتخابات ملی فلسطین مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد که به برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری، ریاست تشکیلات خودگردان و شورای ملی در موعد مقرر در سرتاسر اراضی فلسطینی از جمله قدس پایبند است.

محمود عباس در نشست کمیته مرکزی جنبش فتح در شهر رام الله اظهار داشت که تماس‌های زیادی با بسیاری از کشورها و طرف‌ها از جمله سازمان ملل، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا برقرار کرده و خواستار اعمال فشار این طرف‌ها بر رژیم صهیونیستی و ممانعت از مانع‌تراشی آن بر سر راه انتخابات در فلسطین شده است.

از سوی دیگر، عباس اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تا این لحظه پاسخی به درخواست فلسطینیان در رابطه با برگزاری انتخابات در قدس نداده است. وی بار دیگر بر اهمیت برگزاری اجلاس بین‌الملی صلح با مشارکت طرف‌های بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملل تاکید کرد.

پیشتر هم «اسامه حمدان» عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس گفته بود: بدون قدس، انتخاباتی برگزار نخواهد شد. باید با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی از کارشکنی‌های آن در مسیر برگزاری انتخابات در قدس جلوگیری کنیم.

این عضو ارشد حماس با اشاره به بازداشت رهبران حماس توسط رژیم صهیونیستی در کرانه باختری طی هفته‌های اخیر، تأکید کرد: بازداشت نامزدهای انتخاباتی حماس تأثیری در اصرار ما به برگزاری انتخابات نخواهد داشت.

افزون بر این، چندی پیش نیز عبداللطیف القانوع سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس به تلاش‌های خصمانه رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از برگزاری انتخابات فلسطین در قدس اشغالی واکنش نشان داده بود.

وی گفته بود: گروه‌های فلسطینی باید به ساز و کار مشترکی جهت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای دست کشیدن از اقدامات خصمانه آن، دست یابند. این مقام فلسطینی افزود: از حق خود برای برگزاری انتخابات در قدس کوتاه نخواهیم آمد. حق فلسطینیان در برگزاری انتخابات در قدس برای آنها محفوظ است و ما از تمامی ابزارها برای استفاده از این حق بهره برداری می‌کنیم.