مسابقه مجازی «قرآن کتاب مقاومت» در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لطیفی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند صعودی کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ها، افزود: برای استفاده حداکثری از ماه مبارک رمضان، برنامه‌های متعددی به منظور انس بیشتر با قرآن و معارف دینی برای کادر و شبکه پشتیبان و نیز دانش آموزان با همکاری تبلیغات اسلامی گیلان، به صورت مجازی در نظر گرفته شده است..

لطیفی، با اشاره به انتخاب سالانه یک سوره از سوی نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه به عنوان سوره سال، گفت: امسال، سوره واقعه به عنوان سوره سال تشکیلات انتخاب شده است که در این راستا مسابقه حفظ و درک مفهوم سوره واقعه برای تمامی دانش آموزان استان و همچنین شبکه پشتیبان اتحادیه در نظر گرفته شده است.

وی، با تأکید بر اینکه به تمامی حافظان این سوره، هدیه‌ای نفیس اهدا می‌شود، اضافه کرد: علاقه‌مندان، جهت ثبت‌نام در این مسابقه می‌توانند به ادارات تبلیغات اسلامی سراسر استان و همچنین به حساب کاربری @Alo_hamsangaran در پیام رسان شاد، بله و صفحه اینستاگرام همسنگران به آدرس hamsangarangilan58@ مراجعه و از نحوه برگزاری آن مطلع شوند.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، «مسابقه کتاب خوانی بهترین آفریده» را از دیگر برنامه‌های اتحادیه برشمرد و گفت: در این مسابقه، روزانه ویدئوهای کوتاهی به انضمام فایل pdf از بخش‌های مختلف کتاب بهترین آفریده با موضوع انسان شناسی، منتشر می‌شود که دانش آموزان می‌توانند هر روز از دو روش تکمیل پرسشنامه و یا ضبط فایل صوتی آن بخش از کتاب، در این مسابقه شرکت کنند.

لطیفی، ادامه داد: برگزاری مسابقه مجازی «قرآن کتاب مقاومت» یکی دیگر از برنامه‌های اتحادیه می‌باشد که در این مسابقه آیات مرتبط با موضوع گفتمان مقاومت و انقلاب اسلامی در قالب ویدئوهای کوتاه در ۳۰ قسمت ارائه می‌شود و دانش آموزان می‌توانند از طریق لینک‌های مربوطه به سوالات هر قسمت پاسخ دهند.

وی، با بیان انتشار ویدئوهای کوتاه معرفتی به صورت روزانه، عنوان کرد: دانش آموزان علاقه مند جهت شرکت در این مسابقات می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان گیلان به آدرس hamsangaran.ir و یا به آدرس hamsangarangilan در صفحات فضای مجازی مراجعه کنند.