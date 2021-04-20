زمان فراخوان گرنت موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه شورایعالی موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) در سال ۱۴۰۰ با حضور رؤسای کمیته‌های تخصصی مؤسسه برگزار شد.

دکتر فرید نجفی رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) در این جلسه دکتر سید فرزاد محمدی دبیر موسسه و دکتر مصطفی قانعی به عنوان رئیس کمیته فناوری و نوآوری در علوم پزشکی را معرفی کرد.

در این جلسه دستورکارهای اصلی مرتبط با سیاستگذاری و هماهنگی برنامه حمایت از طرح‌های تحقیقاتی موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) در کمیته‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

زمان‌بندی فراخوان‌های در دستور کار موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) برای خردادماه مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد فراخوان گرنت اصلی و گرنت پژوهشگر فرهیخته به مدت یک ماه و از اول تا ۳۱ خردادماه اطلاع‌رسانی شود.

اقدامات پیشنهادی برای توسعه راهبرد پژوهش تقاضامحور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در به‌روزرسانی عناوین فراخوان مورد نظر قرار گیرد.

توسعه راهبرد «شراکت متوازن، پویا و فراگیر» و سیاست «فرصت‌های برابر» برای همکاری با موسسه، عضویت در کمیته‌های آن نیز موضوع دیگری بود که مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد شیوه‌های جلب مشارکت و همکاری محققان با مؤسسه تبیین و ارائه شود.

دریافت گواهی کسر از حقوق، بابت ضمانت پیش‌پرداخت طرح‌های مصوب موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) به عنوان آخرین دستورکار جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در قراردادهای بعدی موسسه اجرایی شود.