افزایش حدود ۶۵ درصدی مستمری افراد زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد

عبدالرضا مصری بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش مجلس شورای اسلامی و با همکاری دولت، مستمری افراد زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) حدود ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.

وی با بیان اینکه در گذشته مستمری این افراد در ۲ مرحله پرداخت می‌شد، افزود: خوشبختانه در سال جاری این مشکل برطرف شده و پرداخت مستمری‌ها تجمیع شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تصریح کرد: از این پس مستمری‌های ۲ نفره ۵۰۰ هزار تومان، سه نفره ۷۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود، که به معنای افزایش حدود ۶۵ درصدی تمامی مستمری‌ها است.

مصری با بیان اینکه به ازای هر نفر حداقل ۵۰ هزار تومان افزایش مستمری صورت گرفته است، گفت: از این پس تبصره ۱۴ وجود نداشته و بر اساس مبالغ عنوان شده مستمری‌ها پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به حقوق رزمندگان معسر بیان کرد: حقوق این افراد در سال جاری از فروردین ماه سال جاری ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده که به صورت علی‌الحساب یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان حقوق فروردین پرداخت شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه ادامه داد: مابقی حقوق فروردین با حقوق اردیبهشت و یا اواسط اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد.