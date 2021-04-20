مدیری که خارج از برنامه واکسن بزند باید به سرعت برکنار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پس از دریافت گزارشی در خصوص انتشار اخبار تزریق واکسن به افرادی خارج از اولویت بندی تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برخی شهرها، طی دستوری به وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید کرد: هر مدیری در هر رده ای خارج از روال و برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با سوءاستفاده از فرصت دیگران واکسن بزند، صلاحیت مدیریت ندارد و به اعتماد عمومی خسارت زده است و به سرعت باید از مسئولیت کنار گذاشته شود.

همچنین این دستور به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ابلاغ شده است.