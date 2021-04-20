توزیع ۳۰ هزار بسته کمک معیشتی از ابتدای سالجاری در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی امروز سه‌شنبه در تشریح کمک‌های مومنانه سال ۹۹ و برنامه‌های کمک مومنانه در سال ۱۴۰۰ بیان داشت: بعد از فرمان حضرت آقا مبنی بر کمک مومنانه در استان کرمان ما قرارگاه خدمات اجتماعی امام حسن مجتبی (ع) تشکیل دادیم و همه کمک‌ها را در یک جا جمع کردیم.

وی افزود: توفیق یافتیم در حوزه کمک‌های مومنانه در ۹ مرحله ۴۰۲ هزار بسته معیشتی برای ۶۲ هزار خانواده که بر اثر ویروس کرونا دچار آسیب شده بودند و از قبل شناسایی کرده بودیم به ارزش ۱۳۱ میلیارد تومان واگذار بکنیم.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: همچنین در سال گذشته در قالب قرارگاه خدمات اجتماعی موفق شدیم ۳ هزار و ۸۰۱ پروژه محرومیت زدایی و اشتغالزایی در سراسر استان با مبلغ ۶۹ میلیارد تومان انجام دهیم.

معروفی تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۰ در ادامه کمک مومنانه سال قبل به فضل الهی و به فرمان رهبر انقلاب کمک‌های ما در حوزه کمک به قطع زنجیره ویروس منحوس کرونا، طرح شهید سلیمانی و همچنین کمک مومنانه ادامه دارد.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰ هزار بسته معیشتی را توزیع کرده‌ایم و طبق برنامه تا پایان ماه مبارک رمضان ۵ برنامه توزیع کمک‌های مومنانه را در دستور کار داریم اولین برنامه روز دوم اردیبهشت سالروز تأسیس اساسنامه سپاه، دومین برنامه نیمه ماه رمضان و همزمان با ولادت امام حسن مجتبی (ع) است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان یادآور شد: برنامه سوم سالروز تأسیس بسیج سازندگی است لیالی قدر و عید سعید فطر هم برنامه‌های بعدی است که طی این ماه پیش‌بینی شده و توزیع کمک‌های مومنانه را تقسیم کرده‌ایم.

وی افزود: توزیع کمک‌های مومنانه در این پنج مرحله با کمک همه رده‌های حمایتی به صورت قرارگاهی بین مردم توزیع می‌کنیم همچنین توزیع غذای گرم را هم به ویژه در نیمه ماه رمضان و لیالی قدر پیش‌بینی کرده‌ایم.

معروفی ادامه داد: در سال جاری رویکرد کمک‌های مومنانه نسبت به سال قبل متفاوت شده در حوزه آزادی زندانیان غیر عمد، اشتغال خرد، حوزه آب شرب، حوزه بهداشت و ازدواج آسان و همچنین در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی برنامه‌های جدی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: امیدواریم در سال جدید بتوانیم با یک جهش، هماهنگی و کار گروهی و قرارگاهی کارهای بزرگ‌تر را انجام دهیم.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان ابراز داشت: ضمن تشکر از همه مسئولان و همه مردم و نهادهای انقلابی از همه خیرین استدعا دارم در سال ۱۴۰۰ بیشتر کمک کنند تا بتوانیم خدمات بیشتری را به مردم محروم انجام دهیم.