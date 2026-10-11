واعظی: ۲۲۵ شب ایستادگی مردم رشت به زندگی روزمره تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد واعظی شامگاه یکشنبه با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: امشب به عنایت حضرت رضا(ع) توفیق حضور در اجتماع باشکوه مردم شریف گیلان و رشت را پیدا کردم و این حضور را برای خودم عنایتی ویژه می‌دانم.

وی با اشاره به اینکه مستقیم از نجف به رشت آمده است، افزود: حضور در این فضای نورانی و در کنار مردم، برای من اتفاقی ارزشمند و توفیقی ویژه است.

حضور مردمی که به یک روال روزمره تبدیل شده است

این مداح اهل‌بیت(ع) با اشاره به تداوم اجتماعات شبانه مردم رشت بیان کرد: امشب دویست‌وبیست‌وپنجمین شب از این اتفاق عجیب، حیرت‌آور و شگفت‌انگیز است؛ اتفاقی که شاید برای ما به دلیل حضور در متن آن، تا این اندازه شگفت‌انگیز به نظر نرسد، اما برای کسانی که از بیرون نظاره‌گر هستند، ابعاد بسیار گسترده‌تری دارد.

واعظی با اشاره به تفاوت اجتماعات مردمی در ایران با گردهمایی‌های مقطعی در برخی کشورهای غربی و اروپایی گفت: به تعبیر امام شهید، در کشورهای دیگر برای گردهم آوردن مردم حتی برای یک شب، تلاش و تبلیغات گسترده‌ای صورت می‌گیرد؛ اما امروز در رشت، حضور مردم پس از ۲۲۵ شب، به یک روال عادی و بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است.

وی ادامه داد: اینکه مردم شب‌های متوالی و با وجود گذشت این مدت همچنان در صحنه حضور دارند، اتفاقی کم‌نظیر و قابل تأمل است که ابعاد آن برای ناظران بیرونی نیز شگفت‌انگیز خواهد بود.

بعثت وعده‌ داده‌ شده امروز در حال تحقق است

این مداح اهل‌بیت(ع) با اشاره به تأکیدات امام شهید درباره مفهوم «بعثت» تصریح کرد: آن روز که ایشان از بعثت سخن می‌گفتند، شاید درک ابعاد این تعبیر برای بسیاری از ما آسان نبود، اما امروز شاهدیم که این مفهوم به معنای واقعی کلمه در حال تحقق است.

واعظی افزود: آنچه امروز در نقاط مختلف کشور، از شهرهای بزرگ تا روستاهای کوچک، شاهد آن هستیم، نوعی برانگیختگی عمومی است که همان تعبیر امام شهید را در برابر دیدگان ما قرار می‌دهد.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در اجتماعات شبانه رشت گفت: هر شب چندین هزار نفر از مردم در این اجتماعات حضور پیدا می‌کنند و این حضور گسترده، اتفاقی کوچک یا معمولی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اراده و خواست مردم است.

این مداح اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه اجتماعات مردمی می‌تواند در آینده نیز جلوه‌های تازه‌ای از حضور و همراهی مردم را آشکار کند، تصریح کرد: این حضور نشان می‌دهد مردم به دنبال چه مسیری هستند و تداوم آن می‌تواند بار دیگر دنیا را متعجب و شگفت‌زده کند.

شهدا ناظر بر ایستادگی مردم هستند

واعظی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه قائد شهید امت، اظهار کرد: شهدای والامقام ایران اسلامی، به‌ویژه قائد شهید امت، از آسمان‌ها شاهد این اجتماعات هستند و از حضور و ایستادگی مردم خرسندند.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار این حرکت مردمی گفت: امروز شاهد تحقق همان برانگیختگی وعده‌داده‌شده هستیم و امیدواریم این پرچم هرچه زودتر به دست صاحب اصلی آن برسد.