شباهت «یاور» با «حشمت فردوس» دستوری بود؟/ تکذیب یک شایعه کرونایی

آرمان زرینکوب تهیه کننده سریال «یاور» که این شبها از شبکه سه سیما روی آنتن میرود درباره شباهت شخصیت یاور با بازی داریوش ارجمند و شخصیت حشمت فردوس در «ستایش» و آنچه که یکی از بازیگران سریال گفته بود این شباهت با تاکید شبکه انجام شده است به خبرنگار مهر توضیح داد: نه شبکه از ما خواسته است که حشمت فردوس دیگری را درست کنیم و نه تیم سازنده سریال چنین هدفی داشته است و اساساً یک قصه و شخصیت تا به جمع بندی نرسد شکل نمیگیرد.
تلویزیون دنبال درامی پرمخاطب بود
وی درباره تاکید و خواست تلویزیون و شبکه نسبت به این سریال ادامه داد: تلویزیون دنبال این بود که سریالی با یک درام اجتماعی و با مضمونی خانوادگی ساخته شود، سریالی که مخاطبش را جذب کند و چون نویسنده این سریال همان نویسنده «ستایش» بود شاید تلویزیون ویژگیهایی را که باعث شد سریال «ستایش» پرمخاطب شود خواسته باشد یعنی سریالی نوشته شود که صاحب ویژگیهای جذب مخاطب باشد ولی اینکه مستقیماً بگویند شخصیت سریال هم مثل همان حشمت فردوس باشد اینگونه نبوده است.
تهیه کننده سریالهای «یاور» و «ستایش» با اشاره به اینکه سریال در قسمتهای ابتدایی است عنوان کرد: زمانیکه فصل اول «ستایش» پخش شد عدهای حشمت فردوس را با پدرسالار مقایسه میکردند و میگفتند «ستایش» همان «پدرسالار» است حالا الان هم این سریال را با «ستایش» مقایسه میکنند.
مخاطب از داریوش ارجمند ذهنیت «ستایش» را دارد
وی درباره انتخاب داریوش ارجمند نیز عنوان کرد: داریوش ارجمند انتخاب شد چون به نظر ما نزدیک تر به این نقش بود. در این سن و سال بازیگر با چنین شخصیتی کمتر داریم و چون آقای ارجمند مسلط به نوشتههای سعید مطلبی بود انتخاب شد. فکر میکنم چون مخاطب پس زمینهای از او در ستایش دارد میگوید این همان حشمت فردوس است به نظرم باید بیشتر به مضمون و محتوا توجه کنند و وارد این حاشیهها نشوند.
تهیه کننده «مرگ تدریجی یک رویا» تصریح کرد: ما این همه زحمت میکشیم نویسنده یک سال متن مینویسد، بعد عدهای دنبال ایراد گرفتن هستند. البته صحبت من با مردم نیست بلکه با تعداد اندکی از آدمهایی هست که نه در رابطه با سریال یاور که در رابطه با کل کارهای نمایشی دنبال ایراد هستند. ما، نویسنده، شبکه و… به دنبال کاری جذاب بودیم، مردم دوست دارند قصهای ببینند که هم به فضای خانواده بپردازد و هم جذاب و سرگرمکننده باشد. این میان هر از گاهی این مقایسهها هم پیش میآید وقتی «ماه و پلنگ» را هم ساختیم باز هم گفتند شبیه «ستایش» است.
قصههای سعید مطلبی بیشتر مردمحور است
وی درباره اینکه تم مشترک در پدر سنتی و مقتدر در هر دو سریال چقدر باعث این شباهت شده است، عنوان کرد: تم سریال «یاور» کاملاً متفاوت از «ستایش» است. اینجا قصه با تم جوانمردی شروع میشود و وارد ماجرای معمایی میشود و اگر مردم کمی صبر کنند در قسمتهای آینده متوجه میشوند که این شخصیتها هیچ شباهتی ندارند. با این حال از لحاظ شخصیت مردانه باید گفت آقای سعید مطلبی نویسنده سریال بیشتر قصههایش مردانه است و مرد تم پررنگتری دارد تا اینکه بیشتر بخواهد قصهای را با محوریت زن بنویسد.
زرینکوب درباره شخصیت یاور در این سریال عنوان کرد: نمیتوان از یاور ایراد گرفت، شب گذشته و در قسمت اخیری که از سریال دیدیم، در یکی از سکانسها که مادر درباره به دنیا آمدن فرزندش حرف میزد به نکتهای درباره شخصیت یاور اشاره کرد؛ او در این سکانس که در مقابل فرزند و عروسش صحبت میکرد، بیان کرد که ممکن است شخصیت یاور (پدر شما) صد ایراد داشته باشد اما خانواده برایش اصل است، چنین شخصیتی هنوز میتواند الگو باشد. این کاراکتر اصول خود را دارد که غلط نیست، شاید موردپسند نباشد اما درنهایت ویژگیهایش حاکی از تجربههای اوست و اصل ماجرا این است که خانواده برای چنین مردی حکم اول و آخر را دارد.
اجرای کارگردان براساس فیلمنامه بود
زرینکوب در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه سعید سلطانی بازی متفاوتی از داریوش ارجمند خواسته بود یا خیر؟ عنوان کرد: دستورکار ما فیلمنامه است، سلطانی هم پیش از این در سریالهای پرمخاطبی که ساخته تبحرش را نشان داده است. او اینجا هم با توجه به لحن نوشته سعید مطلبی بهترین انتخاب و اجرا را در بازی ارجمند داشته و کارگردانی کرده است. بنابراین وقتی فیلمنامه دستور کار است ما نمیتوانیم انتخاب بازی دیگری هم داشته باشیم.
وی همچنین درباره تولید سریال و نگرانیهایی که دارد بیان کرد: نگرانی من در حال حاضر افرادی هستند که نه فقط در پروژه بلکه در پشت پروژه، ساعتها کار میکنند و هر کسی به شکلی در خط مقدم شرایط کرونا و شرایط سخت قرار گرفته است و حتی عدهای به ویروس کرونا مبتلا شده و در این شرایط اذیت شدهاند اما در نهایت همه پای کار هستند. نگرانی ما همین است مردم میدانند که ما در چه شرایطی کار میکنیم اما تنها هدفمان این است که در این شبهای ماه مبارک مردم بتوانند با این همه خستگی و گرفتاری و استرس کرونا، لحظاتی را آرامش داشته باشند.
این تهیه کننده در پایان درباره ابتلای دریا مقبلی یکی از بازیگران اصلی سریال به کرونا نیز عنوان کرد: دریا مقبلی کرونا نگرفته و در حال حاضر همه گروه در سلامتی به سر میبرند.
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