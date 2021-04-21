طرح تشدید برخورد با مخدوشی پلاک خودروها/ اعمال قانون ۲۴۳۱ راننده

سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تشدید و اجرای گسترده برخورد با تخلفات پلاک در شهر تهران در دستور کار جدی پلیس راهور تهران بزرگ قرار گرفته است و رانندگانی که در اعداد و ارقام پلاک خودروی خود تغییر ایجاد و اقدام به پوشش پلاک نمایند، متوقف و مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت.

وی گفت: از ابتدای شروع ممنوعیت‌های تردد در شهر تهران و بنا به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا که ابتدا از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح و بعداً به ساعت ۲۲ الی ۳ صبح تغییر پیدا کرد، تعداد معدودی از رانندگان جهت تردد در این ساعات اقدام به پوشش و یا مخدوشی پلاک خودروی خود می‌نمودند که پلیس راهور تهران بزرگ از همان ابتدا با این نوع تخلفات برخورد می‌کرد.

سرهنگ موسوی پور بیان داشت: در ساعات ابتدایی روز نیز برخی از رانندگان به جهت ورود به محدوده طرح ترافیک و آلودگی هوا و قبل از رسیدن به دوربین‌های ترافیک، اقدام به مخدوشی و پوشش پلاک کرده و بعد از رد شدن از آن مجدد این پوشش‌ها را برداشته و به راه خود ادامه می‌دادند، غافل از اینکه تمام این اقدامات و تخلفات توسط دوربین‌های محدوده ثبت می‌گردد.

وی افزود: با توجه به افزایش و انجام تخلفات پوشش و مخدوشی پلاک در شهر تهران، پلیس راهور تهران بزرگ، برخورد با این نوع تخلف را از دیروز در دستور جدی کار خود قرار داده و به صورت محسوس و نامحسوس چه از طریق دوربین‌های نظارتی و کنترل ترافیک و چه با حضور فیزیکی کارکنان در محدوده کنترل ترافیک اقدام به برخورد با تخلفات نمودند.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: پلیس راهور تهران بزرگ از طریق اداره اجراییات و اطلاعاتی که از طریق دوربین‌های نظارتی و کنترل ترافیک دریافت و با اقدامات فنی خاص، پلاک و مشخصات رانندگانی که به هر نحوی اقدام به پوشش و مخدوشی پلاک می‌نمایند را شناسایی و مورد اعمال قانون قرار می‌دهد که در سوابق تخلفاتی آنها ثبت می‌شود.

وی گفت: پلیس راهور تهران بزرگ در دو مرحله صبح‌ها و در ساعات طرح ترافیک و هنگام اعمال محدودیت‌های شبانه کرونایی و در ساعات منع تردد، با رانندگانی که اقدام به مخدوشی پلاک می‌نمایند برخورد قانونی کرده و علاوه بر اعمال قانون و توقیف، تشکیل پرونده داده و به مراجع قضائی و دادسرا معرفی می‌نماید.

سرهنگ موسوی پور ادامه داد: در اجرای این طرح از روز گذشته تعداد ۲۴۳۱ راننده متخلف که تخلف پوشش پلاک انجام داده بودند مورد اعمال قانون قرار گرفتند و تعداد ۳۹ خودرو نیز در بحث مخدوشی پلاک ضمن اعمال قانون به پارکینگ منتقل و به مراجع قضائی معرفی گردیدند.