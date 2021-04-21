نیاز به ۱۰میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با آفات گیاهی دراصفهان

منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سال جاری مقابله با سِن غلات در ۶۵ هزار هکتار انجام خواهد شد، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون در سطح ۲۸ هزار هکتار مبارزه با سن گندم (غلات) انجام شده و برای از بین بردن سایر آفات نباتی نیز برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به پایش و ردیابی ملخهای بومی استان در سطح ۳۰۰ هزار هکتار، ادامه داد: زیستگاه این ملخها به طور عمده در مراتع و عرصههای منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده محیط زیست است و مقابله با این ملخها در سطح ۱۲ هزار هکتار از اراضی شهرستانهای لنجان، تیران و کرون، سمیرم، شاهینشهر، دهاقان، شهرضا و اصفهان انجام خواهد شد.
احتمال هجوم ملخها به اصفهان طی چند هفته آینده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ملخهای بومی استان را از گونههای ایتالیایی، مراکشی، کوهاندار و شکم بادمجانی برشمرد و گفت: براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی به دلیل گرمای هوا در عربستان، نبود بارش و فقر پوشش گیاهی احتمال هجوم ملخهای صحرایی به جنوب کشور و سایر استانها در هفتههای پیش رو وجود دارد از این برای مقابله با این نوع ملخ نیز به جهاد کشاورزی استان اعلام آمادگی کردیم.
شیشه فروش با بیان اینکه ملخ صحرایی به علت تغذیه زیاد و قدرت پروازی طولانی، خسارت زا است، خاطرنشان کرد: این نوع ملخ تاکنون در استان مشاهده نشده اما آمادگی برای مقابله با آن در شهرستانهای سمیرم، دهاقان و شهرضا وجود دارد.
وی اضافه کرد: همچنین مبارزه با موش و جوندگان زیانآور در سطح ۱۵ هزار هکتار، علفهای هرز غلات ۷۰ هزار هکتار، مقابله با آتشک آفت و بیماری درختان میوه، کرم خراط درختان گردو، زنجره مو در سطح دو هزار هکتار و مگس مدیترانهای در سه هزار هکتار در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ابراز داشت: از سازمان حفظ نباتات کشور درخواست داریم با توجه به شرایط خشکسالی و مخاطراتی مانند سرمازدگی و توفان که بخش کشاورزی را درگیر کرده است ۱۰ میلیارد تومان اضطراری برای مقابله با آفات از جمله ملخها به اصفهان اختصاص دهد تا از این جهت آسیبی به کشاورزی وارد نشود زیرا از بیمه نمیتوان جبران خسارت کرد.
ستاد گیاه پزشکی اصفهان راه اندازی شد
شیشه فروش از پیشنهاد تشکیل ستاد گیاه پزشکی استان خبر داد و گفت: اداره محیط زیست استان نیز مقرر شده برای مبارزه با ملخ در مناطق حفاظت شده از جمله قمیشلو تدبیر کند.
وی با اشاره به اینکه عرصههای محیطزیستی استان در دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی استان گسترده شده که یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن را مناطق حفاظت شده تشکیل میدهند، گفت: بر اساس آخرین سرشماری ۴۴ هزار رأس کل، بز، قوچ و میش و آهو در این مناطق زیست میکنند و به علت شدت کاهش بارندگی و گرمای هوا بسیاری از رویشگاههای محیطزیست خشک شده است و نیاز به آبرسانی دارند از این رو مقرر شد محیط زیست آبرسانی سیار به این مناطق را پیگیری کند.
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