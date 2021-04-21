حسین کلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سومین پیروزی متوالی پرسپولیس در گروه E لیگ قهرمانان آسیا مقابل گوا هند که این تیم را با ۹ امتیاز در پایان دور رفت در صدر جدول قرار داد، گفت: چیزی جز خسته نباشید نمیتوان به تیمی که تمام تلاش خود را میکند تا دل هوادارانش را شاد کند بگویم.
مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: آب و هوای گوا هند برای فوتبالیستهای ایرانی بسیار سخت است چون آنها تجربه بازی در رطوبت بالای ۷۰ درصد را ندارند اما با جان و دل میجنگند و آرامش خود را در تمام بازیهایی که عقب افتادند حفظ کردند تا شکست را با پیروزی عوض کنند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره عملکرد شاگردان یحیی گل محمدی افزود: این تیم به استحکام لازم رسیده است. اتحاد تیمی پرسپولیس کم نظیر است و بازیکنان با رهبری سرمربی تیم یک هدف مشترک دارند. آنها دیگر خودخواه نیستند. جاه طلبی بازیکنان در راستای برد تیم است. آنها بدون حاشیه کار میکنند و همین موضوع باعث شده تا هوادار هم هوایشان را داشته باشد.
او درباره انتقاد از دادن پنالتی دوم پرسپولیس در بازی با گواه هند به محمدحسین کنعانی زادگان تصریح کرد: نمیتوان درباره جزئیات تصمیماتی که در لحظه توسط بازیکن و مربی گرفته میشود اظهار نظر کرد. کسی حق ندارد به آن خرده بگیرد. هزاران دلیل وجود دارد که پنالتی اول را ترابی و پنالتی دوم را کنعانی زادگان میزند. باید نتیجه کلی را در نظر گرفت. من کنعانی زادگان را تا حدودی میشناسم و احساسم میگوید با تمام توان خود تلاش میکند تا تیمش نتیجه بگیرد. بازیکنی که تعصب دارد و برای موفقیت تیم هر کاری انجام میدهد نباید انتقاد کرد.
کلانی درباره احتمال حضور دوباره سرخپوشان در فینال لیگ قهرمانان آسیا یادآور شد: پرسپولیس نایب قهرمان آسیا است و امسال هم لایق رسیدن به فینال خودش را نشان داده است. فکر میکنم مدیریت باشگاه نیز تعامل خوبی با کادر فنی دارد و این روند میتواند کمک فراوان به قهرمانی تیم کند.
کارشناس فوتبال ایران خاطرنشان کرد: تیمهای ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان فصل جاری با برنامه مشخصتری وارد این رقابتها شدهاند و این موضوع به فوتبال ملی نیز کمک خواهد کرد چون تجربه بازیکنان ملی پوش این تیمها بالاتر رفته و به تیم ملی ایران هم در شرایطی که اکثر بازیهای دوستانه به خاطر کرونا معلق شده است کمک میکند.
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