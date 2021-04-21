امضای سند توافق همکاری های نظامی بین یونان و عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «نیکاس دندیاس» وزیر خارجه یونان در سفر به عربستان سعودی، موافقت نامه ای را در راستای همکاری های نظامی میان دو کشور به امضا رساند.

این سند میان وزیر خارجه یونان و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی به امضا رسیده است.

در زمان امضای سند علاوه بر بن سلمان و دندیاس، «خالد بن سلمان» معاون وزیر دفاع و «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان و همچنین وزیر خارجه یونان و سفیر این کشور در ریاض نیز حضور داشتند.

بر اساس سند امضا شده، قرار بر این است که یونان یکی از موشک های پاتریوت دریافتی از آمریکا را به عربستان سعودی تحویل دهد.

در دیداری که بین دندیاس و محمد بن سلمان در ریاض انجام شد دو طرف در مورد راه های همکاری های نظامی گفتگو کردند.

علاوه بر جنبه های نظامی، دو طرف درباره امکان گسترش همکاری ها در سایر زمینه ها نیز رایزنی کردند.

بر اساس این گزارش، با توجه به اختلافات و تنش های میان ترکیه و یونان، امضای این سند می تواند اختلافاتی را میان آنکارا و ریاض بوجود بیاورد.