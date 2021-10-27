یونان و عربستان شورای عالی همکاری دایر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیتی تایمز یونان، آتن و ریاض از ایجاد شورای عالی همکاری که قرار است برای اولین بار در نیمه نخست ۲۰۲۲ تشکیل جلسه دهد؛ خبر می دهند.

این تصمیم در دیدار «کریاکس میتسوتاکیس» نخست وزیر یونان و «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی که در ریاض انجام شد؛ اعلام شده است.

هدف اولیه این سفر، توسعه همکاری در زمینه های سرمایه گذاری، انرژی، نظامی و توریسم عنوان شده بود. همچنین در این دیدار، طرفین درباره اهمیت شورای تازه تاسیس تجاری که قرار است همکاری میان جوامع اقتصادی دو کشور را توسعه دهد؛ گفتگو کرده اند.

تحولات دریای مدیترانه شرقی، رابطه یونان-ترکیه و همچنن مسائل شمال آفریقا و خاورمیانه هم از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار عنوان می شود.

یکی از خبرسازترین اقدامات یونان در منطقه دست کم طی سال جاری میلادی، مربوط به گزارش روزنامه «اکاتی مریتی» این کشور در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ بود مبنی بر اینکه دولت آتن قصد دارد سامانه دفاع ضدهوایی پاتریوت را به همراه ۱۲۰ تن برای کار کردن با این تسلیحات، به عربستان سعودی بفرستد.

توافق بر سر ارسال این سامانه‌های آتشباری در ماه آوریل امضا و از آن به عنوان گامی بلند در ارتقای مناسبات عربستان سعودی و یونان یاد شد.

حتی دندیاس در این باره گفته بود: این یک گام بزرگ برای بهبود روابط ما با کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز سهیم شدن در تامین امنیت منابع انرژی برای غرب است.

اما اقدام یونان از این بابت قابل تأمل بود که آمریکا برای تمرکز نیرو و تجهیزات در ایندوپاسیفیک، قرار بود سامانه های پاتریوت و تاد را از عربستان خارج کند یا دست کم آنطور که آسوشیتدپرس در تاریخ ۲۰ شهریور با اتکا به تصاویر ماهواره ای مدعی شد؛ آمریکا سامانه‌های پدافند موشکی و باتری‌های پاتریوت را از عربستان سعودی خارج کرده است.

از سوی دیگر، یکی از اقدامات جو بایدن در همان روزهای نخست رسیدن به سمت ریاست جمهوری آمریکا (اواسط ژانویه)، ادعای تعلیق فروش تسلیحات به عربستان سعودی به دلیل رهبری مستقیم جنگ یمن بود.

آن زمان این سوال مطرح شد که اگر دولت بایدن، ریاض را مقصر اصلی جنگ یمن دانسته و صادرات تسلیحات به عربستان را متوقف ساخته است، پس چرا برای تحویل سامانه موشکی پاتریوت به ریاض که قطعاً منجر به افزایش توان نظامی سعودی خواهد شد، به یونان چراغ سبز نشان داده است؟

این در حالی است که «نیکوس دندیاس» وزیر خارجه یونان هم در تاریخ ۲۸ مهر سفری به عمان داشت. هدف از این سفر، دیدار با مقامات بلندپایه عمان و امضای دو توافق عنوان شده بود.

بنابر اعلام وزارت خارجه یونان، یکی از این توافق ها در حوزه روادید بود و به گذرنامه های دیپلماتیک و ویژه مربوط می شد و دیگری هم تفاهم نامه ای در باب مشورت های سیاسی بود.

همکاری در زمینه تحولات مدیترانه شرقی، خاورمیانه و خلیج فارس از جمله موضوعات مورد بحث در این دیدارها عنوان شده بود.