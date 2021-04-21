بهبود ۲۰ درصدی سطح کیفیت محصولات سایپا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، در بررسی کارنامه یکسال گذشته گروه سایپا می‌توان به کسب و افزایش ۷ ستاره جدید کیفی برای محصولات سایپا اشاره کرد.

افزایش یک ستاره کیفی برای محصولات تیبا، تیبا ۲، ساینا، وانت سایپا ۱۵۱ و وانت پیکاپ ریچ از اتفاقات مثبت سال ۹۹ در مجموعه سایپا بوده است، به گونه‌ای که خودروهای یاد شده از ۲ ستاره به ۳ ستاره ارتقا پیدا کردند.

خودروی کوییک هم که بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته، با یک افزایش ستاره دیگر اکنون ۴ ستاره کیفی دارد.

در این میان کامیون الوند هم با ۴ ستاره کیفی در حال تولید شدن است و بر این اساس می‌توان گفت سال گذشته سطح کیفی محصولات سایپا به طور متوسط ۲۰ درصد بهبود پیدا کرده و بر اساس برنامه‌ریزی مدیریت ارشد گروه سایپا این روند افزایش کیفی در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت.