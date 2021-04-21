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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۵۱

بهبود ۲۰ درصدی سطح کیفیت محصولات سایپا

بهبود ۲۰ درصدی سطح کیفیت محصولات سایپا

بررسی عملکرد سال ۹۹ گروه خودروسازی سایپا نشان می دهد که این مجموعه موفق شده است با کسب ۷ ستاره جدید کیفی، سطح کیفیت محصولات خود را به میزان ۲۰ درصد ارتقاء دهد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، در بررسی کارنامه یکسال گذشته گروه سایپا می‌توان به کسب و افزایش ۷ ستاره جدید کیفی برای محصولات سایپا اشاره کرد.

افزایش یک ستاره کیفی برای محصولات تیبا، تیبا ۲، ساینا، وانت سایپا ۱۵۱ و وانت پیکاپ ریچ از اتفاقات مثبت سال ۹۹ در مجموعه سایپا بوده است، به گونه‌ای که خودروهای یاد شده از ۲ ستاره به ۳ ستاره ارتقا پیدا کردند.

خودروی کوییک هم که بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته، با یک افزایش ستاره دیگر اکنون ۴ ستاره کیفی دارد.

در این میان کامیون الوند هم با ۴ ستاره کیفی در حال تولید شدن است و بر این اساس می‌توان گفت سال گذشته سطح کیفی محصولات سایپا به طور متوسط ۲۰ درصد بهبود پیدا کرده و بر اساس برنامه‌ریزی مدیریت ارشد گروه سایپا این روند افزایش کیفی در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت.

کد مطلب 5194596

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