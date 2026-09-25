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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

حمله با سلاح سرد به ۲ کارشناس اورژانس ۱۱۵ حین ماموریت در شیراز

حمله با سلاح سرد به ۲ کارشناس اورژانس ۱۱۵ حین ماموریت در شیراز

شیراز- مرکز روابط عمومی اورژانس فارس از حمله با سلاح سرد به ۲ کارشناس اورژانس ۱۱۵ شیراز حین انجام مأموریت خبر داد که یکی از آنها به دلیل شدت جراحات تحت عمل جراحی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط،عمومی اورژانس فارس اعلام کرد: ساعت یک و ۲۳ دقیقه بامداد سوم مهرماه، ۲ نفر از کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شیراز حین انجام مأموریت، از سوی همراهان یک بیمار مورد حمله با سلاح سرد قرار گرفتند.

در جریان این حادثه، یکی از کارشناسان اورژانس از ناحیه پهلو و سر و کارشناس دیگر از ناحیه قفسه سینه و دست دچار جراحت شدید شدند.

مصدومان این حادثه برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند که یکی از کارشناسان به دلیل شدت جراحات، پس از انتقال به بیمارستان به اتاق عمل منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

شیشه آمبولانس هم در حمله شکست

در جریان این حمله، شیشه آمبولانس اورژانس نیز شکسته شد.

جزئیات بیشتری درباره علت و چگونگی وقوع این حمله از سوی روابط عمومی اورژانس استان فارس اعلام نشده است.

کد مطلب 6957946

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