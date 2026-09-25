شناگر ایران به مدال ۵۰ متر قورباغه نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های مرحله فینال ۵۰ متر قورباغه برگزار شد. در این مرحله از مسابقات امیر مطاعی با ثبت زمان ۲۷.۴۶ ثانیه در جایگاه ششم قرار گرفت.
بدین ترتیب این شناگر کشورمان از کسب مدال در این ماده بازماند.
امیر مطاعی که به فینال رقابت های شنا ماده ۵۰ متر قورباغه راه یافته بود با کسب جایگاه ششم به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های مرحله فینال ۵۰ متر قورباغه برگزار شد. در این مرحله از مسابقات امیر مطاعی با ثبت زمان ۲۷.۴۶ ثانیه در جایگاه ششم قرار گرفت.
بدین ترتیب این شناگر کشورمان از کسب مدال در این ماده بازماند.
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