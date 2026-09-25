وصول ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان درآمد در فارس طی ۵ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید تقیزاده با اشاره به عملکرد درآمدی استان فارس گفت: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بالغ بر ۱۴ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان درآمد از منابع مختلف وصول و به خزانه دولت واریز شده که معادل ۶۶ درصد تحقق درآمدهای پیشبینیشده و نشاندهنده رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
وی افزود: در این مدت، میزان وصول درآمدهای مالیاتی استان به ۱۴ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان رسیده که با تحقق ۶۶ درصدی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با تقسیمبندی درآمدهای عمومی استان به دو بخش درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها گفت: ۹۶.۸ درصد از درآمدهای عمومی استان مربوط به درآمدهای مالیاتی و ۳.۲ درصد مربوط به سایر درآمدهاست.
تقیزاده ادامه داد: در بخش سایر درآمدهای استان نیز ۴۷۵ میلیارد تومان وصول شده که معادل ۷۸ درصد تحقق درآمدهای پیشبینیشده است و عملکرد قابل قبول در بخش درآمدهای حاصل از جرائم و خسارت، مهمترین عامل این میزان تحقق بوده است.
وی با اشاره به عملکرد مناسب اداره کل امور مالیاتی استان در مردادماه، ابراز امیدواری کرد با تداوم روند افزایشی درآمدها و همچنین به ثمر نشستن اظهارنامههای مالیاتی در آبانماه، میزان تحقق درآمدهای استان در ادامه سال افزایش یابد.
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