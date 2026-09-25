به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی مرجع فقید شیعیان از سوی نهادهای عالی حوزوی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلاماللهعلیها) برگزار خواهد شد.
این مراسم در شبستان امام خمینی(قدس سره) حرم مطهر برگزار میشود و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزههای علمیه، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و دیگر نهادهای عالی حوزوی در برگزاری آن مشارکت دارند.
از علما، بزرگان، استادان حوزه و عموم مردم برای حضور در این آیین دعوت شده است.
مراسم بزرگداشت آیتالله العظمی شبیری زنجانی یکشنبه پنجم مهرماه بلافاصله پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(قدس سره) برگزار خواهد شد.
قم- مراسم بزرگداشت آیتالله العظمی شبیری زنجانی یکشنبه پنجم مهرماه پس از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی مرجع فقید شیعیان از سوی نهادهای عالی حوزوی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلاماللهعلیها) برگزار خواهد شد.
نظر شما