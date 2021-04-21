به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن در محل استانداری زنجان، گفت: گزارش ارائه شده از سوی راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در خصوص اجرای طرح اقدام ملی مسکن در استان بسیار رضایت بخش و دل گرم کننده است.

وی اظهار کرد: تاکنون آورده مردم برای ساخت این طرح بسیار خوب بوده و امیدواریم این مهم تداوم داشته باشد.

استاندار زنجان با بیان اینکه نقشه راه سال ۱۴۰۰ باید اجرای به‌موقع پروژه‌های مسکن ملی باشد، گفت: باید اجرای روند ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن همانند جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با قوت بیشتری برگزار شود.

حقیقی بر لزوم برگزاری بازدیدهای میدانی از روند اجرای واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن در استان تاکید کرد و ابراز داشت: معاون عمرانی استاندار برگزاری چنین بازدیدی را طی هفته آینده انجام دهد.

وی افزود: اجرای طرح اقدام ملی مسکن در اشتغال استان بسیار موثر است و باید فنی و حرفه‌ای استان نسبت به تربیت نیروی ماهر در حوزه ساختمان مدیریت لازم را داشته باشد.

استاندار زنجان تصریح کرد: استان زنجان در اجرای طرح اقدام ملی مسکن در سطح کشور جایگاه بسیار خوبی دارد و روند اجرای پروژه‌ها به خوبی انجام شود تا این جایگاه همچنان تثبیت شود.

حقیقی گفت: باید شرکت آبفای استان هم نسبت به آبرسانی به اجرای طرح اقدام ملی مسکن با راه و شهرسازی اقدامات لازم را مد نطر قرار دارد و راه و شهرسازی هم هزینه لازم را پرداخت کند.