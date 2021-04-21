فراکسیون ورزش مجلس حامی ورزش همگانی / تاکید بر رویکرد پیشگیری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزش‌های همگانی، حسین زهی نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی و دبیر فراکسیون ورزش مجلس در دیدار با افشین ملایی بر ضرورت توجه مضاعف مجلس شورای اسلامی به موضوع ورزش همگانی و حمایت از برنامه‌های سلامت محور فدراسیون ورزش‌های همگانی تأکید کرد.

حسین زهی در این دیدار گفت: وضعیت ناگوار ما در حوزه بیماری‌های غیرواگیر و شیوع بالای کم تحرکی به دلیل سیاست‌های درمان محوری است که متأسفانه در بخش سلامت کشور جاری بوده و هنوز هم ادامه دارد.

وی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت رویکرد پیشگیری به جای درمان افزود: باید برنامه‌های سلامت محور فدراسیون به اطلاع سایر نمایندگان مجلس بویژه فراکسیون ورزش برسد تا این تغییر رویکرد به امری فراگیر و پایدار در سیاستگذاری و مدیریت کلان ورزش کشور تبدیل شود و این موضوعی است که ما در مجلس شورای اسلامی با جدیت دنبال خواهیم کرد.

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی در خاتمه از اقدامات و نگاه علمی فدراسیون ورزش‌های همگانی بویژه افشین ملایی تشکر و قدردانی کرد.