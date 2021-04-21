اولیانوف: برجام جایگزین ندارد/ فشار حداکثری شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در نهادهای بین المللی مستقر در وین، در پیامی توئیتری بار دیگر بر ناکامی فشار حداکثری آمریکا علیه ایران اشاره کرد.

وی در این باره نوشت: چرا تقریباً همه کشورها حامی احیای برجام هستند؟ به این دلیل که این توافق یکی از عناصر کلیدی ساختار عدم اشاعه هسته ای در سطح بین المللی است. این توافق، چنانچه احیا شود، می تواند ضمانت معتبری برای ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران از راه راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد.

اولیانوف در ادامه افزود: برخی افراد با احیای برجام مخالفند. اما آیا جایگزین واقعی برای آن وجود دارد؟ خیر. سیاست فشار حداکثری به طور کامل شکست خورد و تنها نتیجه آن توسعه برنامه هسته ای ایران فراتر از معیارهای درج شده در توافق ۲۰۱۵ بود. این واقعیت است. آیا کسی هست که خواهان ادامه این روند باشد؟

هفته گذشته دور دوم مذاکرات وین برگزار شد. به گفته سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، در مرحله تهیه پیش نویس، تلاش ها بر ارائه سند واحدی متمرکز است که دقیقاً وظایف آمریکا را مشخص کند و اقداماتی را هم که ایران باید برای بازگشت به تعهداتش انجام دهد، روشن کند حال آنکه نحوه راستی آزمایی نیز باید مشخص شود.

این در حالی است که ایران می گوید قدم اول را باید آمریکا بردارد و ایران بعد از راستی آزمایی اقدام واشنگتن به اجرای کامل تعهدات خود بازمی گردد.