استفاده از دوز استنشاقی واکسن «رازی کووپارس» در کارآزمایی بالینی

علی اسحاقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رونمایی از دوز استنشاقی واکسن «رازی کووپارس» در محل سایت کارآزمایی بالینی این واکسن واقع در بیمارستان رسول اکرم (ص) اظهار کرد: این واکسن در مرحله نخست با موفقیت همراه بوده است و دوز استنشاقی در روز پنجاه و یکمین به داوطلبان تزریق می‌شود.

وی با بیان اینکه دو دوز اول واکسن رازی به صورت عضلانی و دوز سوم به صورت استنشاقی تجویز شده است، تصریح کرد: بزرگ‌ترین مشکل در پاندمی کرونا ناقلین بی علامت هستند، بر این اساس دوز استنشاقی واکسن رازی کووپارس بعد از دو هفته موجب ایجاد ایمنی در دستگاه تنفسی فوقانی می‌شود و می‌تواند زنجیره انتقال بیماری را به حداقل برساند.

رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن سرم‌سازی رازی با بیان اینکه واکسن کووپارس نخستین واکسن تزریقی - استنشاقی است، خاطرنشان کرد: مشکلی که در واکسیناسیون عمومی انواع واکسن‌های موجود در دنیا مشاهده می‌شود، کنترل نشدن زنجیره انتقال است که با دوز استنشاقی این مسئله تا حد امکان رفع می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۳۳ داوطلب فاز اول کارآزمایی، دوز اول و از این تعداد بیش از ۱۰۰ نفر هم دوز دوم را دریافت کردند، گفت: تا پایان اردیبهشت ماه، تمام داوطلبان فاز اول، دوز سوم (استنشاقی) را دریافت می‌کنند.

فاز دوم کارآزمایی بالینی اوایل خرداد با ۵۰۰ داوطلب آغاز می‌شود

اسحاقی ادامه داد: بعد از انجام آنالیز بینابینی، اوایل خردادماه فاز دوم کارآزمایی بالینی با ۵۰۰ داوطلب آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه پذیرفتن داوطلبان واجد شرایط نیز آغاز شده تا فاز دوم با سرعت بیشتری طی شود، متذکر شد: فاز دوم در حدود دو ماه طول خواهد کشید که بعد از آن وارد فاز سوم تست انسانی واکسن می‌شویم و در صورت تأیید تمام مراحل کارآزمایی به صورت انبوه تولید شده و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن سرم‌سازی رازی متذکر شد: امیدواریم با تولید انبوه واکسن رازی کووپارس در کنار دیگر واکسن‌های تولید داخل بتوانیم بر این بیماری غلبه کنیم و زنجیره انتقال را به صورت کامل قطع کنیم.