به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر راشدنیا از کشف بیش از پنج کیلومتر لولههای قاچاق سوخت در خور دورق خبر داد و بیان کرد: پس از یک هفته تلاش شبانهروزی و با توجه به بررسیهای انجام شده، این حجم از لولهگذاری برای انتقال نفت غیرمجاز در مسیر ساحل کشف شد.
وی با تأکید بر اینکه متهمانی در این راستا شناسایی شدند، افزود: در ادامه کار نیز متوجه تعبیه یک شیرفلکه دو اینچی بر لوله خط اصلی انتقال سوخت از آبادان به ماهشهر و بندر امام شدیم.
فرمانده مرزبانی بندر ماهشهر عنوان کرد: سودجویان با استفاده از این خلأ و به طور غیرقانونی، سوخت قاچاق را از این شیرفلکه به سرقت میبردند.
نظر شما