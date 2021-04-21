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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۴:۵۷

فرمانده مرزبانی بندر ماهشهر خبر داد؛

کشف بیش از ۵ کیلومتر لوله‌های قاچاق سوخت در خوزستان

کشف بیش از ۵ کیلومتر لوله‌های قاچاق سوخت در خوزستان

ماهشهر- فرمانده مرزبانی بندر ماهشهر گفت: بیش از پنج کیلومتر لوله‌کشی برای قاچاق سوخت در استان خوزستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر راشدنیا از کشف بیش از پنج کیلومتر لوله‌های قاچاق سوخت در خور دورق خبر داد و بیان کرد: پس از یک هفته تلاش شبانه‌روزی و با توجه به بررسی‌های انجام شده، این حجم از لوله‌گذاری برای انتقال نفت غیرمجاز در مسیر ساحل کشف شد.

وی با تأکید بر اینکه متهمانی در این راستا شناسایی شدند، افزود: در ادامه کار نیز متوجه تعبیه یک شیرفلکه دو اینچی بر لوله خط اصلی انتقال سوخت از آبادان به ماهشهر و بندر امام شدیم.

فرمانده مرزبانی بندر ماهشهر عنوان کرد: سودجویان با استفاده از این خلأ و به طور غیرقانونی، سوخت قاچاق را از این شیرفلکه به سرقت می‌بردند.

کد مطلب 5194788

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