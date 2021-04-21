به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات هفتگی شعرخوانی و نقد شعر، ویژه اعضای پایگاه نقد شعر با عنوان «دوشنبههای شعر» ششم اردیبهشت ماه با حضور شاعر و منتقد غلامرضا طریقی در فضای مجازی برپا میشود.
اعضای سایت نقد شعر برای حضور در این جلسه شعرخوانی میتوانند حداکثر دو اثر خود را تا ساعت ۱۲ ظهر شنبه (چهارم اردیبهشت) به دایرکت اینستاگرام پایگاه نقد شعر به آدرس @naghdesher.ir ارسال کنند.
اولین جلسه هفتگی شعرخوانی و نقد شعر با عنوان «دوشنبههای شعر» دوشنبه (ششم اردیبهشت ماه ١٤٠٠) ساعت ۲۱:۳۰ از طریق اینستاگرام پایگاه نقد شعر به آدرس @naghdesher.ir میزبان اعضای پایگاه نقد شعر خواهد بود.
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