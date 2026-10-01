جانفدایان مایه عزت انقلاب اسلامی و خواری دشمنان هستند

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رادمرد، امام جمعه ماهدشت، در آستانه برگزاری رزمایش و اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی در کرج، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شکل‌گیری «پویش جانفدا» اظهار کرد: این پویش جلوه‌ای از حضور مردم ایران برای دفاع از دین، کشور و آرمان‌های امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اخیر است.

وی با بیان اینکه پس از شهادت امام شهید و در جریان حوادث اخیر، مردم با حضور غیرتمندانه و سلحشورانه خود حمایتشان را از دین و کشور نشان دادند، افزود: پویش جانفدا در همین فضا شکل گرفت و مردم با حضور و ثبت‌نام در این پویش، پاسداری از آرمان‌های امام راحل، شهدای عزیز و ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

امام جمعه ماهدشت با اشاره به استقبال گسترده از این پویش ادامه داد: ۳۱ میلیون نفر در پویش جانفدا ثبت‌نام کردند و این حضور گسترده موجب حیرت بسیاری شد و نشان داد مردم ایران در دفاع از کشور و ارزش‌های خود حضور جدی دارند.

حضور مردم بسیاری از توطئه‌ها را ناکام گذاشت

حجت‌الاسلام رادمرد تصریح کرد: دشمنان تلاش‌های مختلفی برای ضربه زدن به ایران داشتند، اما حضور مردم در میدان و استقبال از پویش جانفدا، بسیاری از توطئه‌ها و برنامه‌های آنان را ناکام گذاشت.

وی گفت: در میان افرادی که در این پویش ثبت‌نام کرده‌اند، ظرفیت‌ها، مهارت‌ها و توانمندی‌های مختلفی وجود دارد که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در سطح کلان، این افراد سطح‌بندی و گروه‌بندی شده‌اند.

امام جمعه ماهدشت افزود: متناسب با ظرفیت و توانمندی افراد، آموزش‌ها و برنامه‌هایی پیش‌بینی شده تا آمادگی آنان در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا کند.

۱۱۰ هزار جانفدا در کرج گردهم می‌آیند

حجت‌الاسلام رادمرد با اشاره به برگزاری برنامه جانفدایان در استان البرز اظهار کرد: مردم عزیز و قهرمان استان البرز نیز در امتداد همین جریان ارزشمند در پویش جانفدا حضور گسترده‌ای داشته‌اند.

وی افزود: روز جمعه ۱۱۰ هزار نفر از افراد ثبت‌نام‌شده در پویش جانفدا در خیابان جمهوری اسلامی کرج حضور پیدا خواهند کرد و این اجتماع جلوه‌ای از حضور منسجم مردم در حمایت از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

امام جمعه ماهدشت ادامه داد: همان‌گونه که ثبت‌نام گسترده مردم در پویش جانفدا بسیاری را در داخل و خارج از کشور متعجب کرد و بخشی از تهدیدها و برنامه‌های دشمنان را خنثی ساخت، حضور میدانی و منسجم جانفدایان در استان‌های مختلف نیز می‌تواند پیام روشنی از آمادگی و انسجام مردم داشته باشد.

جانفدایان مایه عزت انقلاب اسلامی هستند

رادمرد با بیان اینکه مردم ایران در مقاطع مختلف پای کشور و ارزش‌های خود ایستاده‌اند، گفت: جانفدایان مایه آبرو و عزت انقلاب اسلامی هستند و حضور آنان موجب خواری دشمنان است.

وی خاطرنشان کرد: مردم تنها با حضور خود می‌توانند بسیاری از نقشه‌ها و برنامه‌های دشمنان را نقش بر آب کنند و اگر شرایطی پیش بیاید که نیاز به نقش‌آفرینی آنان در عرصه‌های مختلف باشد، این ظرفیت مردمی می‌تواند در دفاع از کشور مورد استفاده قرار گیرد.

امام جمعه ماهدشت در پایان ابراز امیدواری کرد: خداوند به واسطه مجاهدت و اخلاص مردم ایران، نصرت نهایی و پیروزی بر مستکبران عالم را برای این ملت قهرمان و سلحشور به ارمغان آورد.