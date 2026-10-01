به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق جوشقانی، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز، امروز در نشست خبری فرماندهی انتظامی استان البرز اظهار کرد: در آموزه‌های دینی بر صبر، دعوت دیگران به صبر و تاب‌آوری، ارتباط و همبستگی میان مردم و تقوای الهی تأکید شده و این مؤلفه‌ها از عوامل مهم رستگاری و پیروزی امت اسلامی هستند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و تقویت ارتباط میان مردم نیاز دارد و رسانه‌ها می‌توانند در ایجاد و تحکیم این پیوند نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و دفاع از ارزش‌ها بیان کرد: این روزها شاهد حضور مردم مؤمن در خیابان‌ها و میدان‌های کشور هستیم و این حضور نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با ارزش‌های اعتقادی و انقلابی است.

حجت‌الاسلام جوشقانی ادامه داد: در کنار سنگر ایمان که در سینه مردم مؤمن قرار دارد، سنگر امنیت نیز بر عهده پلیس است و مجموعه انتظامی از مرزهای کشور تا اقصی نقاط ایران اسلامی، مسئولیت تأمین امنیت مردم را بر عهده دارد.

تلاش شبانه‌روزی پلیس برای امنیت مردم

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی البرز با قدردانی از تلاش کارکنان انتظامی گفت: خدمات و زحمات شبانه‌روزی پلیس برای تأمین امنیت مردم قابل تقدیر است و باید این تلاش‌ها به شکل شایسته‌ای برای افکار عمومی تبیین شود.

وی افزود: رسانه‌ها می‌توانند حلقه پیوند میان مردم و پلیس باشند و با انعکاس خدمات و اقدامات کارکنان انتظامی، ارتباط میان این دو مجموعه را مستحکم‌تر کنند.

معرفی چهره واقعی پلیس به جامعه

حجت‌الاسلام جوشقانی با تأکید بر ضرورت انعکاس اقدامات پلیس در رسانه‌ها عنوان کرد: باید چهره واقعی فراجا به مردم معرفی شود؛ چهره‌ای که در کنار اقتدار در اجرای مأموریت‌ها، دارای روحیه خدمت، رأفت و مردم‌داری است.

وی گفت: سازمان عقیدتی سیاسی نیز تلاش می‌کند با اجرای برنامه‌های فرهنگی و اقدامات مختلف، زمینه‌ای فراهم کند تا کارکنان انتظامی بتوانند خدمات بهتر، صادقانه‌تر و شایسته‌تری به مردم عزیز ارائه دهند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز در پایان برای اصحاب رسانه و کارکنان انتظامی آرزوی موفقیت و توفیق کرد.