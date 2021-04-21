به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر طبق آمارها قتل و تیراندازی توسط پلیس آمریکا در سال‌های ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۰ روندی ثابت داشته و سالانه هزار نفر به گونه‌های مختلفی قربانی خشونت‌های پلیس آمریکا می‌شوند. این رفتار پلیس آمریکا تنها محدود به مواردی خاص نمی‌شود؛ خلاءهای قانونی موجود در این کشور و حمایت‌های گسترده از پلیس باعث اینگونه قتل‌ها شده است.

محمدعلی شفیعی کارشناس مسائل امریکا، دلایل خشونت پلیس امریکا و آمار بالای قربانیان این خشونت را تشریح کرده است که متن آن در ادامه می‌آید.

در آمارها اعلام شده بیش از هزار نفر در سال ۲۰۲۰ توسط پلیس امریکا کشته شدند، این آمار تقریباً هر سال ثابت بوده و هست؛ علت این که کاهشی در آمار قربانیان خشونت پلیس نمی‌بینیم چیست؟

اینکه هر ساله شاهد تعداد تقریباً ثابتی از قربانی شدن مردم آمریکا توسط پلیس هستیم به این دلیل است که وقتی سیستم تمایل و اراده‌ای به اصلاح ندارد، طبیعتاً تغییری مشاهده نخواهیم کرد. به طور کلی اداره‌ی پلیس در آمریکا توسط ایالت‌ها انجام می‌شود و ایالت‌ها برای تامین بودجه‌ی خودشان یکی از راه‌کارهایی که دارند توسل به موضوعی به نام صنعت زندان است.

این صنعت در ایالات متحده، صنعتی خصوصی است که به درآمدزایی ایالت کمک می‌کند و از هزینه ایالت‌ها برای نگهداری زندانیان هم می‌کاهد. برای همین در تمام ایالت‌ها و حتی در سطح فدرال به این صنعت توجه زیادی می‌شود. به صورت خلاصه صنعت زندان این گونه است که سرمایه‌گذار خصوصی زندانی راه‌اندازی می‌کند، و سپس از زندانیان به عنوان نیروی کار در پروژه‌هایی که از بخش‌های گوناگون می‌گیرد، استفاده کرده و پول بسیار کمی به زندانی می‌دهد و باقی پول به جیب صاحبان زندان می‌رود.

از میان صنایع معروف می‌توان به صنایع نظامی و مشخصاً شرکت لاکهید مارتین اشاره کرد که بخشی از کارهای خود را به صورت برون‌سپاری به زندانیان می‌سپارد. یا رستوران معروف مک دونالد بخشی از فراوری مواد غذایی و دوخت لباس و … را به زندانیان می‌سپارد.

پس صنعت زندان صنعت پردرآمدی است و مزایای زیادی در کاهش هزینه‌ها برای سایر بخش‌ها دارد و طبیعتاً ایالت‌ها از آن منتفع می شوند. حال یک سرمایه‌گذار در زندان برای آنکه نیروی کار کافی داشته باشد باید همواره سلول‌های زندان خود را مملو از جمعیت نگه دارد، لذا برای این کار عملاً مانع از اسلاح اداره‌ی پلیس ایالتی می شود تا حداکثر تعداد ممکن زندانیان را در اختیار داشته باشد.

این که سیاهپوستان بیشتر قربانی خشونت پلیس می‌شوند یک ادعاست یا واقعیت؟ علت آن چیست؟

وقتی شما برای نیروهای پلیس برنامه‌های آموزشی کافی نگذارید و رفتارهای آنها را اصلاح نکنید، طبیعتاً به سمت خشونت حرکت خواهند کرد و شاهد خواهیم بود این موضوع شدت نیز خواهد گرفت. تغییر رویکرد پلیس، اراده‌ی سیاسی می‌خواهد و سیاستمداران که از طرف صاحبان صنعت زندان حمایت می‌شوند، تمایلی به این موضوع ندارند پس این فرایند اصلاح نخواهد شد.

صنعت زندان به علت آنکه به نیروی کار وابستگی زیادی دارد سعی می‌کند با استفاده از رسانه‌ها، چهره‌ی خشن، عقب مانده و بدوی از سیاهان ترسیم کند تا پلیس به صورت ناخودآگاه در قبال آنها عکس‌العمل نشان بدهند. این موضوع را در کنار نژادپرستی بگذارید.

آیا تبعیض سیستماتیک علیه سیاهپوستان توسط پلیس اعمال می‌شود؟ استدلال بفرمایید.

در کنار نژادپرستی تاریخی ایالات متحده، تا حد زیادی متوجه می‌شوید که این رفتار تبعیض آمیز هم سیستماتیک است و هم سبقه‌ی تاریخی دارد. پلیس همواره سیاهان را به چشم مجرم می بیند، لذا در این شرایط طبیعی است که رفتار آنها نسبت به سیاهان با خشونت بیشتری باشد.