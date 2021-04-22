به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، با اعلام کادرفنی تیم والیبال جوانان، اسامی ۶۹ بازیکن دعوت‌شده به گروه‌های سه‌گانه ارزیابی بازیکنان جهت دعوت به اردوی تیم ملی والیبال جوانان اعلام و تاکید شد ارزیابی‌ها طی سه مرحله و در تاریخ‌های ۱۷، ۲۱ و ۲۵ اردیبهشت ماه انجام خواهد شد.

کلیه دعوت‌شدگان به مراحل ارزیابی موظف هستند: – از ساعت ۱۷ و در تاریخ‌های ذکرشده با حضور در هتل ورنوس (بلوار کشاورز- نرسیده به بیمارستان پارس- نبش کوچه ورنوس) خود را به اکبر محمدی سرپرست تیم ملی جوانان معرفی کنند. – به همراه داشتن کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه (در صورت صدور)، اقلام شخصی و لباس ورزشی و تمرینی الزامی است. – در زمان ورود به گروه‌های سه‌گانه، ملزم به ارائه تست منفی PCR(که از تاریخ انجام آن بیش از ۴۸ ساعت نگذشته باشد) هستند.

اسامی دعوت‌شدگان به مراحل ارزیابی به شرح زیر است:

۱۷ اردیبهشت؛ گروه اول (۲۳ نفر):

پاسور: علی‌اصغر نبی‌زاده، سهیل مسعود، پندار مومنی‌مقدم، علی چگینی

قطر پاسور: محمد بربست، علی حاجی‌پور، امیرحسین صداقت

لیبرو: مصطفی کشمیری، رامین شهنوازی، محمدرضا رحیمی

دفاع وسط: امیرحسین توخته، محمد ولیزاده، رضا محمودآبادی، امیررضا سرلک

دریافت‌کننده قدرتی: سهیل کمال‌آبادی، مختار بوش، امیرحسین همتی، علیرضا شبان، مبین علاقی، امیرحسین ویس‌کرمی، حسین کیایی، محمدرضا کلاته، رضا ناییجی

برنامه تمرینی گروه اول در تاریخ‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه برگزاری می‌شود و این گروه باید صبح روز ۲۱ اردیبهشت محل تمرینات را ترک کند.

۲۱ اردیبهشت؛ گروه دوم (۲۳ نفر):

پاسور: امیرحسین تقوی، امیرحسین جلال، آریا همتی، امیر داداشی، علیرضا پورقاسمی

قطر پاسور: کاریل دادش‌آده، محمد هشتوار

لیبرو: یوسف نوذری، علیرضا مهرجو، متین نامی

دفاع وسط: مهران فیض‌امام‌دوست، احمد خانی، علیرضا عبدالهی، علی قهرمانی

دریافت‌کننده قدرتی: حسین عزیزی، عرفان جلالی‌نژاد، سینا نیک‌پور، میلاد آرمات، محمدرضا شاهسون، علی اسماعیل‌پور، ابوالفضل جلالی، حسن احمدقلیزاده، ایمان طالعی

برنامه تمرینی گروه دوم در تاریخ‌های ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ماه برگزاری می‌شود و این گروه باید صبح روز ۲۵ اردیبهشت محل تمرینات را ترک کند.

۲۵ اردیبهشت؛ گروه سوم (۲۳ نفر):

پاسور: ایمان قلیچ‌راد، یونس رمضانی، طاها نیاسی، محمدامین سعیدی

قطر پاسور: بردیا سعادت، امیرحسین خانی، رضا نجف‌پور، محسن دلاوری

لیبرو: سجاد جلوداریان، یزدان برزویی، امید نیا

دفاع وسط: علی زیبایی، مهدی جلوه، علی حاج‌محمدی، پیام امیری

دریافت‌کننده قدرتی: محمدمهدی نعمتی‌آلاشتی، امین خواجه‌خلیلی، کمیل اکبری، امیررضا ناصری، شهریار دهون، علیرضا عبدالحمید، محمدرضا مخمی، محمدرضا مکوندی

برنامه تمرینی گروه سوم در تاریخ‌های ۲۶، ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه برگزاری می‌شود و این گروه باید صبح روز ۲۹ اردیبهشت محل تمرینات را ترک کند.